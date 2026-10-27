PRI pide investigación profunda a INE tras presuntas amenazas contra consejera Rita Bell

Ante el descrédito al que está siendo sometido el Instituto Nacional Electoral (INE), por el caso Taddei, y en medio de las investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos por la expresidenta consejera Guadalupe Taddei, el PRI en la Cámara de Diputados llamó a “someter al órgano electoral” a una investigación profunda.

La base de la democracia es una sana desconfianza. O sea, tú no le puedes pedir a nadie en unos comicios 'créanme en mi palabra'. Eso no se puede pedir. Se puede otorgar, 'te creo', pero no se puede pedir. Se rompen las instituciones”, dijo, al advertir que si no se lleva a cabo una “limpia” en el INE, estaría en riesgo el proceso electoral del 2027.

Además, el coordinador priista afirmó que el propio Hernández Casillas debe ser investigado, ante la revelación hecha la consejera del INE Rita Bell López, quien afirmó que tuvo amenazas de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei por no alinearse básicamente a lo que ella decía y no se descarta que estas fueran a través de este contratista Alfredo Casillas.

Si así fue, pues tiene que hacerse una investigación profunda” expresó Moreira.

Sin embargo, señaló que es de llamar la atención que la revelación de la consejera Bell se diera a conocer una vez que circularon en redes sociales una serie de fotografías en las que se le ve acompañada de José Alfredo Hernández Casillas.

Ahora, yo ayer vi una fotografía (…) creo que está ella con el señor este. ¡Que se haga una investigación! (…) si usted ve en un restaurante a un funcionario del INE con uno de nosotros, pues está mal. Ahora, si usted lo ve con un contratista, pues está requete mal, ¿no?”.

De ahí, dijo, que se haga una investigación en el Instituto, y que se investigue si las amenazas provenían del contratista.

Yo no sé si él fue, pero se tiene que investigar profundamente. Pero es lo mismo, por eso le digo, con todo respeto Morena destruyó el INE. Y lo destruyó con sus cambios, con sus tómbolas, lo destruyó porque no escuchó a los diputados de buena fe que le decíamos 'oye, eso está mal'. O sea, nosotros cuando le dijimos 'ese cambio del artículo 45 lo hicieron fuera del proceso constitucional', no era por chingar, era por decirles 'hagan bien las cosas'”, dijo.

Además, adelantó que su bancada solicitará ante la Comisión de Presupuesto la presencia de la consejera Blanca Cruz, quien se perfila como presidenta interina del INE, para que explique el presupuesto del Instituto que están solicitando para el próximo año, por más de 42 mil millones de pesos, de los cuales 31 mil millones son para gastos operativos, y 10.8 mil millones para partidos políticos.

Vamos a pedir que venga. Así como pueden venir otros funcionarios. Morena quitó la sana costumbre de la interacción de los diputados con las autoridades, con los presidentes municipales. Por eso los presidentes municipales no tienen presupuesto, porque todo se lo llevaron al Tren Maya”, concluyó.

Próxima semana convocatoria para elegir relevo de Taddei

La Cámara de Diputados emitirá la próxima semana la convocatoria para elegir a quien ocupará la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en suplencia de Guadalupe Taddei, quien renunció al órgano electoral en medio de los señalamientos por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés.

Al dar a conocer el acuerdo de la ruta legislativa para elegir al suplente de Taddei, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la designación se realizará “sin dados cargados”.

Nunca ha habido dados cargados y nosotros podemos garantizar el cumplimiento de la Constitución. Eso es lo que garantiza a todos y a todas que se cumpla con la ley y con la Constitución. Y así va a ser ahora, no habrá excepción”, sostuvo.

Tras la reunión de este martes con los coordinadores parlamentarios, Monreal precisó que existe un acuerdo para comenzar la elaboración de la convocatoria, cuyo borrador circulará este mismo martes entre los líderes de las distintas bancadas para recibir observaciones, modificaciones y propuestas.

Monreal Ávila explicó que el inicio formal del procedimiento está sujeto a que concluya el trámite institucional de la renuncia de Taddei y a que el órgano electoral comunique oficialmente la dimisión y el nombramiento de quien asumirá provisionalmente la presidencia del Consejo General.

En tanto, este martes comenzaría a circular el proyecto de convocatoria, para que los coordinadores parlamentarios lo revisen durante este día y el miércoles

Tienen este día y mañana para que lo revisen los coordinadores de los grupos parlamentarios y puedan hacer correcciones o propuestas de mejoramiento o de enriquecimiento de la propuesta que habremos de emitir para renovar este espacio de presidente o presidenta del órgano electoral”, precisó.

Se prevé que la próxima semana, -martes y miércoles-, se discuta en el Pleno la convocatoria y avance en la revisión de los perfiles y de los mecanismos para integrar el Comité Técnico de Evaluación, tres de los cuales serán nombrados por la Junta de Coordinación Política, adelantó Monreal.

Serán personas que tengan idoneidad, profesionalismo, capacidad para evaluar y analizar los perfiles que se escriban para ocupar esta posición”, afirmó

Aseguró que buscarán personas con idoneidad, profesionalismo y capacidad para examinar los perfiles de quienes pretendan encabezar el INE.

Finalmente, el coordinador de la bancada guinda, sostuvo que, en lo personal, está comprometido “con la imparcialidad, la objetividad, la certeza jurídica y la capacidad profesional” de quienes serán propuestos para conducir el proceso de evaluación.

No obstante, aclaró que las decisiones de Morena corresponden a su grupo parlamentario, integrado por 254 diputados, y no exclusivamente a su coordinador.