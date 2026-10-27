Captan a hombre circulando con bebé arriba de su auto en Torreón, Coahuila

Un automovilista que circulaba en calles de Torreón, Coahuila, reaccionó con cierta desesperación al ver a un coche con un portabebé en su techo.

De acuerdo a ABC Noticias, los hechos sucedieron en la calle Ávila Camacho de Torreón.

Pese a que el conductor del auto se mantuvo insistente sonando el claxon, intentando llamar la atención del otro automovilista, no lo logró sino hasta que pudo emparejarse con él.

“Hey guey, llevas el portabebé arriba (del carro)”, gritó el autor del video, mientras que el conductor del otro auto le preguntaba por qué estaba reaccionando de esa forma, todo ello, mientras se escuchaba el llanto de la criatura que iba adentro del asiento de seguridad.

La insistencia del hombre fue tanta que el propietario del auto color plata finalmente se detuvo, sin embargo, lo hizo para reclamarle por la persecución, aparentemente sin saber que arriba de su auto se encontraba un portabebé con un bebé dentro.

No fue hasta que el autor del video le gritó: “tras un portabebé arriba”, cuando el conductor reaccionó y se dio cuenta que, en efecto, había dejado este asiento en la parte superior del vehículo.

Esta persona salió de su auto, pidió al hombre que borrara el video captado y bajó el portabebé del techo para colocarlo en el asiento trasero, en donde debió haber sido asegurado desde antes del viaje.

Tras alejar al bebé del peligro, el hombre dijo que “a todos nos puede pasar” y se dispuso a ingresar a su auto, sin embargo, regresó con el otro conductor y le pidió, nuevamente, que borrara el video.

Sin embargo, el copiloto del coche subió la ventana e hizo caso omiso a la petición del hombre, por lo que mantuvo el video en su celular para posteriormente exhibirlo en redes sociales.

Hasta el momento se desconoce si existe algún parentesco entre el adulto y el menor de edad y si las autoridades de Torreón o bien, de la Fiscalía General de Coahuila, abrieron una carpeta de investigación por este hecho que puso en riesgo la vida de un recién nacido.