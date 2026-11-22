Tamaulipas registra una reducción significativa de los delitos de alto impacto, particularmente en homicidios, que pasaron de un promedio de 130 casos mensuales al inicio de la actual administración a 15 durante octubre y cuatro en lo que va de noviembre, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante el programa Diálogos con Américo, el mandatario destacó que estos resultados reflejan un cambio en las condiciones de seguridad de la entidad, derivado de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

“No tengamos corta memoria, recordemos de dónde venimos, todo ha cambiado”, expresó al recordar que Tamaulipas enfrentaba anteriormente elevados indicadores de homicidio, secuestro y robo a mano armada.

Villarreal Anaya señaló que la estrategia de seguridad también ha contribuido a fortalecer la actividad económica, recuperar la confianza de los inversionistas e impulsar el turismo. Indicó que durante 2025 la entidad recibió más de 17 millones de visitantes y que para 2026 se espera superar los 18 millones.

Añadió que diariamente circulan por las carreteras tamaulipecas más de 17 mil tractocamiones y aseguró que, de acuerdo con los reportes de seguridad, no se registran asaltos al transporte de carga ni de pasajeros.

El gobernador explicó que estos avances son resultado de las reuniones diarias de la Mesa Estatal de Seguridad y Paz, ocho mesas regionales y mecanismos de coordinación municipal, con la participación del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal y fiscalías.

Asimismo, destacó que la estrategia estatal mantiene coordinación con los cuatro ejes de la política nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum: atención a las causas, fortalecimiento institucional, inteligencia e investigación y coordinación entre autoridades.

Entre las acciones complementarias mencionó el programa Lazos del Bienestar, la ampliación de las capacidades de la Guardia Estatal, la incorporación de equipamiento y patrullas, así como cinco helicópteros destinados a labores de seguridad y atención de emergencias.

Refuerzan seguridad carretera por temporada decembrina

Ante el regreso de miles de mexicanos que radican en Estados Unidos, Villarreal Anaya aseguró que Tamaulipas ha reforzado la vigilancia y los servicios de auxilio en los principales corredores carreteros.

Recordó que durante el operativo Héroes Paisanos de 2022 ingresaron aproximadamente 40 mil connacionales por la frontera tamaulipeca, mientras que en diciembre pasado la cifra aumentó a cerca de 160 mil.

Para garantizar traslados seguros, destacó la operación de estaciones seguras instaladas aproximadamente cada 25 kilómetros en zonas fronterizas, además de sistemas de radiocomunicación, vigilancia con drones y arcos carreteros, cuya instalación registra un avance cercano al 80%.

También resaltó la coordinación del C5 y los servicios de emergencia 911, denuncia anónima 089 y orientación 079, para atender cualquier eventualidad durante los recorridos.

El mandatario expresó que su objetivo es garantizar que las familias tamaulipecas y los visitantes puedan transitar con tranquilidad durante las fiestas decembrinas y llegar con bien a sus destinos.

Finalmente, destacó que Tampico será sede, del 26 al 28 de noviembre, del 25 aniversario del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que reunirá a representantes de las 177 comunidades del país con esta distinción, entre ellas Ciudad Mier y Tula, de Tamaulipas.