T-MEC tendrá revisión anual hasta el 2036; 20 de julio, próxima reunión

A seis años de haber entrado en vigor, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará con revisiones anuales, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Entonces, se va a entrar a un proceso en donde las revisiones son anuales, durante la vigencia del tratado que es hasta 2036… No es sorpresa, ya lo sabíamos, ya lo había dicho EU”, indicó Ebrard.

El tratado establece que la Comisión de Libre Comercio, integrada por representantes gubernamentales de cada parte, realizaría una revisión conjunta el 1 de julio de 2026.

Por ello, Estados Unidos, México y Canadá se reunieron virtualmente para analizar el funcionamiento del T-MEC, encuentro en el que el gobierno estadunidense comunicó que no extenderá el acuerdo en su forma actual.

Ebrard afirmó que no se anticipa una salida de EU del tratado, pues ya lo hubiera manifestado.

Si Estados Unidos quisiera salir, ya lo habría hecho. No hay ningún impedimento. Entonces, no quiere salirse. Por eso estamos en conversaciones y el día 20 de julio van a estar en México”, dijo.

El gobierno estadunidense continuará dialogando con México y Canadá para abordar diversos puntos del acuerdo y los déficits comerciales con estos países. El tratado permanecerá vigente hasta que se resuelvan estos asuntos o hasta su terminación en 2036.

Entre los temas por resolver están los aranceles de la sección 232 en acero y aluminio, así como los mecanismos de respuesta rápida que operan actualmente en el sector laboral.

Al respecto, el sector privado mexicano respaldó las revisiones anuales del tratado y externó su confianza en que con este proceso se obtenga un acuerdo fuerte y con nuevas oportunidades para la inversión y las cadenas productivas.

La próxima reunión entre México y Estados Unidos se realizará el 20 de julio, en la Ciudad de México.

Inicia la negociación continua del T-MEC; será por 10 años

Estados Unidos obligó a que se tengan revisiones anuales, que de no prorrogarse en alguno de los años siguientes, expiraría en 2036.

A seis años de haber entrado en vigor el Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno estadunidense informó que no acepta renovar el tratado, por lo que continuarán con revisiones anuales, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En un mensaje, el funcionario recordó que el T-MEC exige que la Comisión de Libre Comercio, integrada por representantes gubernamentales de cada parte, realice una revisión conjunta el 1 de julio de 2026.

De conformidad con el acuerdo, Estados Unidos, México y Canadá se reunieron virtualmente para analizar el funcionamiento del T-MEC y el gobierno estadunidense comunicó que no va a extender el acuerdo como está actualmente.

Entonces, se va a entrar a un proceso en donde las revisiones son anuales, durante la vigencia del tratado que es hasta 2036… No es sorpresa, ya lo sabíamos, ya lo había dicho Estados Unidos”, dijo Ebrard.

Con ello, el gobierno de Donald Trump continuará dialogando con México y Canadá para abordar las deficiencias del acuerdo y los déficits comerciales con estos países. El T-MEC permanece vigente hasta que se resuelvan estos asuntos o hasta su terminación en 2036.

Marcelo Ebrard adelantó que los puntos que resolverán México y EU en las siguientes rondas de conversaciones estarán los aranceles de la sección 232 en acero y aluminio, los mecanismos de respuesta rápida en el sector laboral, el déficit comercial estadunidense y la reducción de la dependencia de Norteamérica a insumos provenientes de Asia en cómputo y electrónica.

“Nosotros hemos planteado que no estamos de acuerdo en la coexistencia del tratado con aranceles tipo la 232, acero, aluminio, industria automotriz… tampoco estaríamos de acuerdo en la estacionalidad en el campo, porque también perjudicaría a Estados Unidos”.

Es de recordar que la próxima reunión entre México y Estados Unidos se realizará el 20 de julio, en la Ciudad de México, donde se abordarán las preocupaciones de los dos países.

Ebrard aseguró que no se anticipa una salida de EU del tratado, pues ya lo hubiera manifestado.

“Si Estados Unidos quisiera salir ya lo habría hecho. No hay ningún impedimento. Entonces, no quiere salirse. Por eso estamos en conversaciones y el día 20 de julio van a estar en México”, sentenció.

Inversión

Al ser cuestionado sobre la incertidumbre que generarán las revisiones anuales, Ebrard aseguró que los mercados ya descontaron el efecto que ocasionarán las revisiones anuales del T-MEC.

“Los efectos de la revisión anual van a depender de cómo la manejemos y qué alcance tenga poder y estimar qué efectos puede tener negativos… Hoy por hoy veo que el mercado ya lo asumió que va a ser así y una vez que tengamos la primera revisión anual, podremos tener ya un horizonte más claro”.

Abundó que las inversiones tampoco se van a detener tras la resolución de revisar cada año el T-MEC.

“La tendencia en la IED no creo que sufra por algún cambio imprevisto”, dijo.

Confían en un fortalecimiento; opinión empresarial

El sector privado mexicano respaldó las revisiones anuales del T-MEC, y confió en que con este proceso se obtenga un acuerdo fuerte y con nuevas oportunidades para la inversión y las cadenas productivas.

“El sector privado mexicano, en coordinación con sus contrapartes de Canadá y EU, hemos acompañado de cerca a los negociadores en este proceso y confiamos en que en un plazo razonable tendremos un T-MEC fortalecido y con nuevas oportunidades para la inversión y el fortalecimiento de las cadenas productivas en México”, afirmó José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Señaló que el proceso de revisión está contemplado en el propio T-MEC y ha estado funcionando conforme a lo acordado, por lo que el resultado de la reunión trilateral era esperado por el sector privado y los mercados financieros y no representa una sorpresa.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, expresó que el T-MEC no termina hoy ni mañana.

Coincidió en que el tratado fue diseñado para evitar decisiones abruptas y contempla una revisión a los seis años y, en caso de que no exista una confirmación de prórroga en este momento, se abre una etapa de revisiones anuales sin afectar su vigencia.

“Hay que decirlo con responsabilidad: la certidumbre fue negociada desde el origen del T-MEC. El tratado no queda al ánimo de un día ni de una administración. Tiene reglas, plazos y mecanismos que dan estabilidad y espacio para revisar su funcionamiento, ya sea con este gobierno de EU o con el presidente que siga después”, afirmó De la Torre.

Por su parte, para Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), México debe acudir a la revisión con unidad, estrategia apoyada en análisis técnico y firmeza, pero también que se garantice transparencia y claridad jurídica.

Herramienta de presión política; analistas financieros

Por Eréndira Espinosa

Arrancó el periodo de revisión del T-MEC; y EU no aceptó renovar el acuerdo. Ahora, el convenio trilateral tendrá que revisarse cada año, situación que impactará tanto en el tipo de cambio como en las empresas y en las inversiones para nuestro país.

Para Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex, con el rechazo de EU a renovar el T-MEC aumenta la incertidumbre y el acuerdo se convierte en un arma de negociación permanente.

Aunque el T-MEC continúa vigente, que deba revisarse cada año significa que las empresas ya no tendrán la certeza de contar con un marco comercial estable.

Quiroz señaló que esto puede afectar las decisiones de inversión de largo plazo en sectores como el automotriz, semiconductores, manufactura avanzada y energía.

Gerónimo Ugarte, economista en jefe en Valmex Casa de Bolsa, destacó que “el principal efecto es un incremento en la prima de riesgo asociada a México”.

De tal forma que decisiones de inversión, particularmente en sectores con una elevada integración regional, se frenarían. En consecuencia, “el ritmo del nearshoring podría moderarse respecto al potencial originalmente esperado”.

“El principal riesgo no radica en una ruptura del acuerdo, sino en una erosión gradual de la certidumbre que disminuya el dinamismo de la inversión, limite el potencial del nearshoring”, precisó.

Felipe Mendoza, analista de Mercados de EBC Financial Group, consideró que el mensaje de EU es de soberanía proteccionista diseñado para mantener a México y Canadá en una posición de subordinación negociadora constante, utilizando el T-MEC como una herramienta de presión política.

“Buscan desplazar el control de las políticas industriales para que dependan de las prioridades que la Casa Blanca defina año con año, subordinando la integración regional a las agendas electorales de EU. El acuerdo sigue siendo técnicamente viable”, declaró.