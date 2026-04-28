Suspenden en Oaxaca clínica que aplicaba sueros vitaminados

La Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios en Oaxaca clausuró una clínica privada en la que se aplicaban vía intravenosa sueros vitaminados, luego de que al menos cinco pacientes presentaran daños colaterales.

En el lugar también se decomisaron alrededor de 200 unidades selladas que contenían este suero, de acuerdo a ABC Noticias.

El operativo se dio luego de una llamada anónima respecto a los procedimientos que se hacían en esta clínica.

Efrén Emmanuel Jarquín González, titular de la Secretaría de Salud Estatal, informó que los cinco pacientes que presentaron efectos secundarios se encuentran bien de salud.

¿Cómo operaba la clínica?

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud Estatal, esta clínica ubicada en la colonia América Sur aplicaba “sueros mágicos” por un costo que iba de los 700 hasta los mil 200 pesos.

Además, se indicó que las consultas y citas para suministrar estos sueros se hacían a través de redes sociales.

Ante estas actividades en la clínica, la Secretaría de Salud estatal emitió una alerta sanitaria en Oaxaca y pidió denunciar los centros y clínicas privadas en donde se aplican estos sueros vitaminados también conocidos como “sueros mágicos”.

El auge de los sueros vitaminados ha ido en aumento en lo largo y ancho del país, y ha dado paso a que decenas de clínicas ofrezcan este servicio a las personas, a veces sin brindar la atención adecuada.

Uno de los casos más mediáticos respecto a la aplicación de sueros vitaminados ocurrió en Sonora, donde ocho personas murieron tras recibir suero vía intravenosa.

Ante este caso tuvo que intervenir la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), instancia que se dio a la tarea de analizar los sueros suministrados a las personas.

A su vez, también intervino la Fiscalía de Sonora, organismo que consiguió una orden de arresto en contra del médico que presuntamente aplicó estos sueros, sin embargo, el pasado 22 de abril el médico obtuvo una suspensión judicial que, por ahora, impide su arresto.

La manera en que la clínica de Sonora operaba era un tanto distinta respecto a la de Oaxaca, pues en la primera la aplicación de sueros solía hacerse en las instalaciones y los pacientes se iban a su caso conectados al suero.

La investigación de este caso comenzó el pasado 30 de marzo y se mantiene vigente hasta este abril.

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JCS