Operativo en Chihuahua: FGR indaga violación a seguridad nacional

Tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra del Pinal, en Chihuahua, donde murieron cuatro personas que participaban en el operativo, entre ellas un par de agentes de seguridad estadunidenses, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos líneas de investigación por la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional y la presencia de personas extranjeras sin permiso para operar.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el caso ya está en manos de la FGR. “No es un tema menor”, aseveró.

De acuerdo con una ficha informativa, la primera investigación federal se originó tras la comunicación formal de la autoridad estatal, relacionada con la localización de un sitio en un área abierta destinado a la elaboración de narcóticos sintéticos, ubicado entre los municipios de Morelos y Guachochi.

Una segunda carpeta se inició por noticia criminal, luego de que el fiscal estatal, César Jáuregui, ofreciera una conferencia el pasado 19 de abril, además de los datos compartidos en la Mesa de Seguridad Estatal de Chihuahua. Jáuregui renunció a su cargo este lunes, algo que no resuelve el tema de incursión en terreno de los agentes de la CIA, que viola la Constitución y compromete la soberanía de México, aseguró la mandataria federal.

Tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia. Ése es no solamente un pensamiento de la Presidenta, sino que lo trae la FGR ya como una investigación. Entonces, ya la fiscalía ya podrá dar su información respecto a esto”, recalcó la titular del Ejecutivo federal.

Foto: Tomada de Facebook: Fiscalía General del Estado de Chihuahua

El tema tiene en el ojo del huracán a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien le comentó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que “no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”, informó el titular de la SSPC.

Por agentes de CIA, FGR abre pesquisas; temen violaciones a la seguridad nacional

Ante la posible comisión de delitos que violen la seguridad nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos líneas de investigación tras los hechos registrados en días recientes en la sierra del Pinal, en Chihuahua, donde se confirmó la presencia de dos personas de nacionalidad estadunidense, aparentemente vinculadas a agencias de seguridad.

La indagatoria por la presencia de personas extranjeras, por sus características y relevancia, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional, se determinó continuarla en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fecor”, expresó la FGR.

Según una ficha informativa, divulgada ayer, la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Chihuahua inició las indagatorias en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales para investigar y perseguir delitos federales.

Esto ocurrió a partir de información proporcionada por la Fiscalía General del estado, que señaló haber comenzado su propia investigación meses atrás, situación que en ese momento no era del conocimiento de la FGR.

La primera investigación federal se originó tras la comunicación formal de la autoridad estatal, relacionada con la localización de un sitio en un área abierta destinado a la elaboración de narcóticos sintéticos, ubicado entre los municipios de Morelos y Guachochi, explicó la agencia.

Una segunda carpeta se inició por noticia criminal, luego de que el fiscal estatal ofreciera una conferencia de prensa el pasado 19 de abril, además de los datos compartidos en la Mesa de Seguridad Estatal de Chihuahua.

El pasado 19 de abril, dos agentes estadunidenses murieron en un accidente carretero en la sierra de Chihuahua, al volver de un operativo para desmantelar laboratorios de producción de metanfetamina, hallados en una zona entre los municipios de Guachochi y Morelos.

En el accidente fallecieron también el primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera, y el elemento Manuel Genaro Méndez Montes.

Al respecto, la Fiscalía informó que, hasta el pasado 27 de abril y luego de solicitudes reiteradas, la Fiscalía estatal de Chihuahua remitió copia de la carpeta iniciada en el ámbito local.

Dicho material ya es analizado para integrarse a las investigaciones federales en curso, insistió la FGR.

La dependencia que encabeza la fiscal Ernestina Godoy precisó que se indagan posibles delitos de su competencia con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y, en su caso, determinar responsabilidades de quienes pudieran estar involucrados.

Asimismo, indicó que los avances y resultados se darán a conocer de forma transparente y oportuna, en apego a las disposiciones del debido proceso.

Por este mismo caso, el pasado lunes renunció el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quien admitió que hubo omisiones en la información sobre los agentes estadunidenses en el operativo de seguridad en la entidad.

En sustitución de Jáuregui, quedó Francisco Sáenz Soto como encargado de despacho, en tanto se realiza el nombramiento de la persona titular de la dependencia.

Por Raúl Flores Martínez.

La titular del Ejecutivo evitó referirse a la negativa de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, de comparecer en el Senado. Foto: Pável Jurado Canseco..

Renuncia de Jáuregui no detiene indagatoria: Sheinbaum

La renuncia de César Jáuregui a la Fiscalía General de Chihuahua no resuelve el tema de incursión en terreno de los agentes de la CIA, pues se viola la Constitución y compromete la soberanía de México, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En rueda de prensa, la mandataria destacó que el caso ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y dijo que se debe conocer los antecedentes del caso porque, insistió, “no es un tema menor”.

Ayer (lunes) se da una renuncia y pues se tiene que seguir investigando, tiene que seguirse investigando. Ése es no solamente un pensamiento de la Presidenta, sino que lo trae la Fiscalía General de la República ya como una investigación. Entonces, la Fiscalía podrá dar su información respecto a esto”, recalcó la Presidenta al pronunciarse sobre el caso.

La titular del Ejecutivo evitó referirse a la negativa de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos, de acudir al Senado de la República para informar los detalles de la incursión de los agentes de la CIA en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua.

En Palacio Nacional, Sheinbaum insistió en que la CIA ha informado que “quiere respetar la ley y la Constitución en México”, e insistió en que no se debe repetir un caso similar y para ello los gobiernos de los estados deben abstenerse de entablar relación con esa agencia.

Insistió en que su administración está comprometida con salvaguardar la soberanía nacional y pidió a los gobiernos de los estados defender en los mismos términos a la Constitución.

Lo más importante para nosotros es el respeto a la soberanía de cualquier mexicano o mexicana y de cualquier gobierno estatal, municipal y gobierno federal tiene que cumplirse con la ley”, recalcó la mandataria.

Por Arturo Páramo.

El secretario sostuvo una reunión con la funcionaria estatal el 23 de abril, cuando abordaron el operativo. Foto: Pável Jurado Canseco.

“Campos no sabía de presencia de extranjeros”, postura de Omar García Harfuch

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, aseguró que no tenía conocimiento de ningún operativo con presencia de agentes extranjeros, para desmantelar un narcolaboratorio, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”, dijo García Harfuch.

En conferencia, el funcionario reiteró que el gabinete de Seguridad reconoce el intercambio de información con Estados Unidos, pero en este caso no se tenía información de la colaboración de los agentes de ese país.

Es bienvenido el intercambio de información. Pero es muy diferente tener un intercambio de información conforme lo marca la ley, a tener agentes operando en territorio”, dijo.

“En el caso de Chihuahua, no tenemos pleno conocimiento de la participación, de qué estaban haciendo las personas que, obviamente, lamentamos mucho, su fallecimiento. Eso ya lo determinará la propia Fiscalía General de la República, sobre la investigación que desarrolla”, agregó.

Ambos funcionarios se reunieron el pasado 23 de abril en la sede de la dependencia, para hablar de ese operativo, en el que posteriormente fallecieron dos agentes estadunidenses en un accidente carretero, junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera, y su escolta.

En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, indicó que por la cantidad de reactores que se encontraron en el lugar, no se trató de uno de los más grandes.

Tenemos registrado que hay 64 laboratorios que tienen una cantidad mayor a los 12 reactores que es el que tenía el laboratorio de Chihuahua. El más grande es uno que, en diciembre del 2023, se aseguró en Álamo, Sonora, con 56 reactores, y de ahí van hasta los hasta los 12”, concluyó.

Por David Vicenteño.

*mcam