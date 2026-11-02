Disparan contra instalaciones de la Feria Ganadera en Culiacán

Hombres armados dispararon contra las instalaciones de la Feria Ganadera minutos antes de que comenzara la venta de boletos para los artistas que se habían anunciado en el palenque de Culiacán, Sinaloa.

Después de haber recibido el reporte de disparos, elementos de las distintas corporaciones se trasladaron al sito y confirmaron impactos de bala sobre la fachada del inmueble, sin personas lesionadas.

Elementos del Grupo Interinstitucional realizaron un operativo para intentar dar con los responsables, pero hasta el momento no han sido localizados.

Soldados en el palenque Foto: Especial

De acuerdo a los primeros reportes, los atacantes viajaban a bordo de una motocicleta.

En la zona del estacionamiento fueron recogidos algunos casquillos percutidos, los cuales fueron recogidos como evidencia por agentes de la Fiscalía General del Estado, para integrarlos en la carpeta de investigación.

La Feria Ganadera Culiacán 2026 se realizará del 12 al 29 de noviembre y dentro de sus instalaciones se tiene contemplada la presentación de diversos artistas en la zona del palenque.

Este es el segundo ataque contra sus instalaciones desde el recrudecimiento de la violencia en Sinaloa.

El primero ocurrió en noviembre de 2024 y obligó a suspender la presentación de todos los artistas programados en aquella edición.

Para este año, se había anunciado la presentación de Edición Especia, Alegres del Barranco, El Mimoso, El Yaki, Neton Vega, Los Tucanes de Tijuana, Marca Registrada, Tombochio, Banda MS, Pancho Barraza, El Coyote, Panter Belico, Arley Pérez, entre otros grupos locales.

Debido a la violencia, en el palenque de Culiacán no se han presentado artistas desde 2023, y después de este nuevo ataque, las autoridades no han confirmado si van a continuar adelante con la edición 2026.