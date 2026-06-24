A lo largo del sexenio se sumarán 32 mil mega watts a la red eléctrica del país mediante 67 proyectos de plantas de generación que no usarán combustibles fósiles, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

La titular del Ejecutivo reiteró que hacia el fin de su administración, el 61 por ciento de la generación de electricidad provendrá de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Por primera vez en la historia estamos con proyectos de 32 mil megawatts, es algo histórico, en seis años, cinco años, ahora. Y el 70 por ciento de ellos son renovables.

“De tal manera que cuando dejemos el gobierno, si así lo decide el pueblo de México, hasta el 2030 Incluso va a bajar el consumo de gas natural. Y va a aumentar la energía generada por (fuentes) renovables”, expuso Sheinbaum.

La presidenta destacó que se espera se priorizará la generación fotovoltaica y eólica, además de la geotermia y se modernizaron las presas, y cada vez se consumirá menos combustóleo, diésel y gas.

En los casos de las plantas de generación fotovoltaica, se contará con baterías que almacenarán energía para dos o tres horas, en tanto se echan a andar procesos alternos durante la noche.

Además, se comenzará a producir electricidad con hidrógeno, en una planta que se construirá en Mulegé, Baja California Sur.

“Hay un proyecto que es muy innovador, que es el de Mulegé. Porque se genera electricidad con sol y se almacena con la producción de hidrógeno. Se queda guardado el hidrógeno y después ese hidrógeno puede generar electricidad después totalmente un proyecto de cero emisiones y muy innovador. muy pocos países en el mundo tienen proyectos de este tipo”, explicó la presidenta.

La Secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló que la inversión en la construcción de plantas de generación de electricidad será de 739 mil millones de pesos, y permitirá que la CFE provea el 79 por ciento de la electricidad que se consume en el país.

González detalló que a lo largo del sexenio se construirán 50 plantas generadoras de electricidad mediante celdas fotovoltaicas; se construirán dos termosolares híbridas; y 17 centrales eólicas.

La titular de CFE, Emilia Calleja, puntualizó que las plantas se construirán tomando en cuenta los criterios de disponibilidad de agua (sureste y sur del país); de fuentes termales (zona centro); donde haya corrientes de viento constantes (noreste e Istmo de Tehuantepec) y donde se registre la mayor radiación solar durante el año (norte y las penínsulas de Baja California y Yucatán).

Minimiza apagones

La presidenta Sheinbaum minimizó las afectaciones por apagones, pues, dijo, se trata de interrupciones en el suministro que son reparados lo más rápido posible.

“Apagones significaría que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda. Eso no existe. Lo que sí hay son fallas de distribución sobre todo que se está buscando solucionar con esta inversión en muchos lugares del país”, comentó la titular del Ejecutivo.

Dijo que cuando hay un reporte de interrupción del servicio, los técnicos de CFE informan a los usuarios del tiempo estimado en que se retomará el servicio, por lo que no se puede hablar de apagones.