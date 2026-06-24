“Suerte y buena vibra”, Sheinbaum desea éxito al 'Tri' ante Chequia; ¿dónde lo verá?

En torno a su conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de apoyo y buenos deseos a la Selección Nacional de Futbol de cara al partido que disputará hoy frente a Chequia, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde el Salón Tesorería, la mandataria expresó su confianza en el representativo mexicano y destacó el entusiasmo que ha generado el desempeño del equipo en la justa mundialista.

Estamos contentos porque ha ganado la selección y por eso toda la suerte y toda la buena vibra, de todo el pueblo de México al representativo nacional”, afirmó.

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¿Dónde verá el juego la presidenta?

Al ser cuestionada sobre dónde observará el último encuentro de la fase de grupos, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, señaló que permanecerá en Palacio Nacional durante la jornada y desde ahí seguirá el desarrollo del partido.

La presidenta reiteró su respaldo al equipo mexicano y destacó la importancia que tiene el Mundial para fortalecer el ánimo y la unidad entre los aficionados pues resaltó el ambiente festivo que se vive en el país con motivo de la Copa del Mundo, asegurando que México ha proyectado una imagen positiva ante millones de personas alrededor del planeta.

Lo que se muestra es cómo es el pueblo de México: amigable, que recibe con los brazos abiertos a quien viene a México y la alegría que genera, y estamos contentos”, subrayó.

La mandataria consideró que los festejos y la convivencia entre aficionados nacionales y extranjeros reflejan la hospitalidad y el espíritu festivo que caracterizan a los mexicanos.

Sheinbaum consideró que los festejos y la convivencia entre aficionados nacionales y extranjeros reflejan la hospitalidad y el espíritu festivo que caracterizan a los mexicanos. Karina Tejada

¿Dónde ver el juego en la CDMX?

Bajo todo este contexto, si no tienes boleto para asistir al juego, el Fan Festival instalado en el Zócalo de la Ciudad de México se encuentra listo para recibir a miles de aficionados que seguirán el partido en pantalla gigante.

Además, el gobierno de la Ciudad de México habilitó 48 puntos estratégicos en distintas alcaldías con pantallas gigantes para que la población pueda disfrutar gratuitamente del encuentro y apoyar a la Selección Nacional.

El partido representa una oportunidad clave para que México cierre con éxito la fase de grupos y mantenga vivas sus aspiraciones dentro del torneo más importante del futbol internacional.