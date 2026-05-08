“Irresponsable” recortar el ciclo escolar: México Evalúa

Es irresponsable recortar el ciclo escolar 2025-2026 sin considerar las afectaciones que generaría tanto en los estudiantes como en los padres de familia que no cuentan con un plan B para estas contingencias. Y es que no solo se trata del gasto generado por las colegiaturas de un mes al que no asistirán los niños, niñas y adolescentes a las aulas, también es el rezago que tendrán a nivel educativo y que vienen arrastrando desde la pandemia, incluso en los tiempos para aplicar exámenes -en cumplimiento de las planeaciones- y registrarlas en el sistema de evaluación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Francamente, esto retrata de cuerpo entero la poca importancia, el desdén que se tiene desde la autoridad para tener una mejor educación”, acusó el doctor Marco Fernández, coordinador del Programa Anticorrupción y Educación en México Evalúa.

Para el profesor, el anuncio que compartió el titular de la SEP, Mario Delgado, en redes sociales este jueves no se trató de “solo una propuesta”, como aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de este viernes; sino que fue algo que tuvieron que corregir ante la controversia y molestia generada entre la población.

“Lo que anunció el secretario de Educación no es una propuesta. Si uno se mete a las redes del secretario, el tuit es muy claro y ahí dice nuevo calendario escolar y pone el término del mismo al 5 de junio”.

Ante esta molestia, “a Mario Delgado lo acaban de dejar colgado de la brocha” ya que se tuvo que recular y dejar a revisión la medida ya tomada.

“Tampoco es como que se le ocurrió en la mañana al secretario y no le informó a la presidenta porque de ser así pues ¿qué clase de secretario tiene la primera mandataria? Ya vieron que hay una molestia importante entre la mayoría de los padres y madres de familia. Para quienes están en escuelas privadas, no es como les vayan a dar una bonificación de junio porque no habrá clases, pues no. Para los profesores que trabajan por honorarios, les dicen ‘te quedas sin un mes de sueldo porque ya no vas a dar clases’. Hay una serie de afectaciones en distintos aspectos de la sociedad increíble, que ni siquiera se pusieron a pensar en esto antes de hacer un anuncio tan irresponsable y que, ahora, no saben cómo arreglar. La presidenta ya no sabe cómo salir del problema”.

Tras explicar que ni en Estados Unidos ni en Canadá, ambos países sede de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, se han modificado sus planes educativos, el investigador de la Escuela de Gobierno TEC-Monterrey dejó entrever que existen otros motivos que orillan a las autoridades educativas a modificar las fechas.

“Convenientemente omite dos elefantes en la sala. Por un lado, las amenazas que ha hecho la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); la sección 22 se ha pronunciado contra la decisión de la Autoridad Educativa Federal. Justo lo que pareciera es que la SEP quiere evitar que los maestros estén en clases para que no estén las movilizaciones durante el mundial”.

Respecto al segundo elefante, el doctor Fernández apuntó que hay secretarios educativos que le han apuntado “la necesidad urgente de cambiar la discusión pública” por la polémica generada tras la acusación de las autoridades de Nueva York contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa que tendrían nexos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha.

Esto, de acuerdo con Marco Fernández en entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, también reforzado por el hecho de que algunos secretarios -los cuales habrían propuesto el recorte, según Delgado- se habrían enterado del mismo hasta este jueves.

“Los secretarios no sabían esto. Pude hablar con varios secretarios y me refirieron cómo, literalmente, se enteraron ayer en la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas”.

Este escenario dejaría ver un alto grado de irresponsabilidad por parte de las autoridades educativas, ya que se afectarían a 23.4 millones de estudiantes que vería acelerada la aplicación de la programación educativa, mientras que aún no se aclara cómo funcionaría la aplicación de las pruebas trimestrales del nivel básico en todo el país.

“Entre el 8 y el 13 de junio se iba a hacer la tercera evaluación trimestral correspondiente al sistema educativo de las primarias y secundarias. Ahora, que dicen que acabamos el 5 de junio, no les han dicho a las escuelas cómo hacemos esta evaluación, se va a hacer, no se va hacer, cómo se va evaluar. Nada de eso se ha explicado”.

Otra afectación sin considerar es hacia los padres y madres de familia, “tampoco hay empatía, no todos tienen recursos para contratar un curso de verano para el cuidado de mis hijos y de mis hijas”.