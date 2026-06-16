SSCP reporta mil 468 extorsionadores detenidos en el país

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en la estrategia nacional contra la extorsión se han detenido a mil 468 presuntos personas relacionadas con el delito de extorsión en el país, desde la puesta en marcha de la estrategia en julio de 2025.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, para presentar el balance de los resultados del Gabinete de Seguridad, el funcionario federal expresó que la lucha contra la extorsión es una de las prioridades de la Mandataria federal.

En el marco de la estrategia nacional contra la extorsión. Del 6 de julio del 2025 al 31 de mayo del 2026 se ha realizado la detención de 1468 extorsionadores en distintas entidades. Este delito, combatir este delito ha sido prioridad para la Presidenta de México y para las instituciones del gabinete de seguridad en coordinación con las 32 entidades de la República”, expresó.

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García Harfuch destacó que la Defensa Nacional y la Marina han desmantelado 2 mil 407 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados de la República.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que de octubre de 2024 a mayo de 2026 fueron detenidas más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron casi 30 mil armas de fuego y cerca de 420 toneladas de drogas, incluyendo más de 5 millones de pastillas de fentanilo, además se desmantelaron 2 mil 407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados. Y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión del 6 de julio de 2025 al 31 de mayo de 2026, se han detenido a mil 468 extorsionadores en 24 entidades de la República.

Explicó que de la Operación Enjambre suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones.