SRE denunciará ante fiscalías de EU muertes de mexicanos por ICE; suman 17 casos

Este jueves después de darse a conocer el incremento en los casos de muertes de migrantes mexicanos en Estado Unidos a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que, con el respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR), presentará denuncias formales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Dichas querellas se harán con el fin de investigar y sancionar a los responsables de las muertes de personas mexicanas en los centros de detención de la Unión Americana. En este sentido, Roberto Velasco Álvarez, titular de la SRE, informó que la estrategia responde a la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de fortalecer la defensa de los derechos humanos de los connacionales.

La Presidenta nos ha instruido que iniciemos acciones legales contundentes para responder a esta necesidad que hay de proteger los derechos humanos de los mexicanos en EU", comentó.

Todo lo anterior se dio a conocer en el marco de la conferencia mañanera de la mandataria, donde se detalló que el gobierno pasará de la vía diplomática a emprender acciones legales directamente en territorio estadounidense.

Velasco Álvarez detalló que, hasta el momento, 17 mexicanos han fallecido en incidentes vinculados con el ICE, de los cuales 14 murieron mientras se encontraban bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios.

La SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quienes resulten responsables ante las Fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos”, puntualizó.

Entre los casos más recientes destacó el de Lorenzo Salgado, quien perdió la vida el pasado 7 de julio tras recibir varios disparos por parte de agentes del ICE. Sobre este asunto en particular, el funcionario subrayó que el hecho debe investigarse con total seriedad para esclarecer las circunstancias y deslindar responsabilidades.

¿Cuáles han sido las acciones del gobierno mexicano?

Como parte de las acciones emprendidas por el gobierno mexicano, la Cancillería ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta al gobierno de Estados Unidos, una por cada caso documentado, en las que exige el esclarecimiento de los hechos.

Además, la SRE mantiene acompañamiento legal y humanitario a los familiares de las víctimas a través de la red consular mexicana, respetando su proceso de duelo y brindándoles asesoría durante las investigaciones.

El gobierno mexicano también llevó la situación ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una revisión urgente de los casos, al considerar que existe una preocupación creciente por el trato que reciben los connacionales en operativos y centros de detención migratoria en Estados Unidos.