Sheinbaum descarta impulsar impuesto a herencias; rechaza propuesta planteada por Lenia Batres

Este jueves 9 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le entró a la polémica sobre una propuesta que surgió desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a establecer un impuesto a las herencias y legados.

Desde Palacio Nacional, la mandataria rechazó que su gobierno impulse una reforma para gravar las herencias en México y dejó claro que no abrirá un debate legislativo sobre ese tema durante su administración.

En este contexto, la jefa de Estado refirió que aunque este tipo de gravámenes existen en numerosos países, no forman parte de la agenda del gobierno federal, por lo que descartó tajantemente dicha posibilidad.

En mi caso, yo no estoy de acuerdo. Es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión; en nuestro caso no creemos que deban gravarse las herencias. Se gravan prácticamente en muchos países del mundo, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos", enfatizó.

Por último, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, aprovechó la tribuna para también descartar que su administración contemple la creación de nuevos impuestos durante el sexenio.

¿Qué dijo la ministra Batres sobre las herencias?

La postura de Lenia Batres surgió durante la discusión de un asunto relacionado con el tratamiento fiscal de los recursos de las cuentas individuales de Afore que reciben los beneficiarios tras el fallecimiento de un trabajador.

En ese contexto, la ministra se pronunció a favor de establecer un impuesto a las herencias y legados, pues sostuvo que el verdadero problema no es que esos recursos estén exentos, sino que en México este tipo de temas no pagan Impuesto Sobre la Renta (ISR), al considerar que estos ingresos contribuyen. a ampliar las desigualdades patrimoniales.

Sin embargo, la mayoría del Pleno de la SCJN se pronunció en sentido contrario y consideró que los recursos heredados de las cuentas de retiro no deben tratarse como ingresos gravables, por lo que el asunto quedó pendiente de una resolución definitiva mediante un nuevo proyecto.