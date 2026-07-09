Cumple Durazo compromiso de apoyar a 16 mil familias vulnerables de Sonora

Con una inversión global de 200 millones de pesos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, consolidó el cumplimiento al 100 por ciento del programa de Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables, el cual beneficia a un total de 16 mil hogares distribuidos en los 72 municipios de la entidad. Al encabezar una jornada regional en Ciudad Obregón, el mandatario estatal dispersó un monto exacto de 6 millones de pesos mediante la entrega de 2 mil 400 Tarjetas de Oportunidades dirigidas a habitantes de Cajeme, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez y Rosario de Tesopaco, mitigando de forma directa las condiciones de rezago social en el sur del estado.

Acompañado por el secretario de Bienestar, Fernando Rojo de la Vega, Alfonso Durazo explicó que este esquema representa un respaldo institucional directo para los núcleos de población que enfrentan mayores dificultades económicas, otorgándoles un apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales destinados de manera exclusiva a mejorar su calidad de vida y fortalecer su capacidad de ingreso. Durante el acto oficial, Durazo Montaño reafirmó el sentido humano de su administración al declarar: "Este es uno de los programas que más llega al bolsillo de las familias, pero que más me llega al alma, porque como gobernador del estado puedo ayudar a miles de familias sonorenses a que garanticen que el día de hoy tendrán pan en su mesa para llevar a su boca".

El gobernador precisó que con esta entrega masiva se concluye de manera formal la dispersión de los recursos públicos autorizados para el ejercicio presupuestal de 2026. Asimismo, el mandatario estatal anticipó que la agenda del programa cerrará de manera definitiva el próximo viernes 10 de julio en el municipio de Guaymas, localidad donde se ejecutará una última jornada para otorgar las tarjetas financieras a 910 beneficiarios adicionales, lo que implicará una inyección económica complementaria de dos millones de pesos para declarar formalmente cubierta la totalidad de la geografía sonorense.

De forma paralela a la agenda de bienestar social, el gobernador Alfonso Durazo supervisó el avance técnico de la rehabilitación de la infraestructura hidráulica, sanitaria y pavimentación de la calle Jacinto López, una obra clave para la movilidad en Ciudad Obregón que requiere una inversión conjunta de 79 millones de pesos, de los cuales el Gobierno de Sonora aporta 42 millones de pesos y la administración municipal complementa los 37 millones de pesos restantes. En la gira de trabajo participaron miembros del gabinete como la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Alejandra Castro Valenzuela, y alcaldes de la región sur, quienes validaron el impacto de estas acciones en los servicios públicos del estado.