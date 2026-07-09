La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 9 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 9 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

8:38 Horas | Sheinbaum rechaza abrir debate legislativo para gravar herencias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó abrir un debate legislativo para gravar las herencias en el país como propuso la ministra de la Corte, Lenia Batres Guadarrama, pues dijo que no está de acuerdo con ello y es algo que no plantearía.

"Yo no estoy de acuerdo y no abriría ese debate, es una opinión de la ministra y tiene derecho de tener una opinión. En nuestro caso no estamos de acuerdo en que deban gravarse las herencias, se gravan en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, no es algo extraño, pero no es un planteamiento que nosotros haríamos", comentó.

7:58 Horas | SRE presentará denuncias en fiscalías de EU por muertes de mexicanos a manos de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con ayuda de la Fiscalía General de la República (FGR) presentará denuncias ante fiscalías estatales de Estados Unidos y el Departamento de Justicia estadunidense por la muerte de mexicanos a manos del ICE tras sumar 17 casos, así lo dio a conocer el canciller Roberto Velasco Álvarez.

El funcionario explicó que como parte de la nueva estrategia también se emprenderán acciones civiles contra empresas que operan los centros de detención con el envío de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de derechos humanos que llevaron a la muerte de 14 mexicanos por parte de operadores privados.

Además, junto con organizaciones civiles se presentarán solicitudes ante la CIDH para la protección de personas mexicanas en centros de detención, incluyendo el otorgamiento de medidas cautelares, así como exigir a Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU la protección de mexicanos en centros de detención del ICE, en particular de los nuevos casos que se han presentado.

7:40 Horas | México enfrentará fenómeno del 'Niño muy fuerte'; alcanzará su pico en diciembre

México enfrentará el fenómeno del 'Niño muy fuerte' durante este año y el próximo y cuya fase se alcanzará en la temporada de lluvias, en septiembre y octubre, y el pico llegará en diciembre, informó el coordinador nacional del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña.

"Comenzamos a ver a partir de 2026 que empieza a calentarse la superficie del mar y al último registro de junio cruzamos la línea donde se establece 'El Niño' y las proyecciones es que podamos rebasar la línea del 'Niño muy fuerte' o muy cercano", comentó.

Agregó que debido a este fenómeno en el verano habrá condiciones relativamente secas en el centro del país y hacia el sureste, ya que lloverá por debajo del promedio. Mientras que en el invierno -de noviembre a abril-, se espera que en el norte del país haya condiciones muy lluviosas lo que llevará a que haya más frentes fríos y tormentas invernales. El coordinador del SMN alertó que debido a estas condiciones la primavera de 2027 será muy calurosa, con temperaturas más altas que favorecerá que haya más ondas de calor.

Mañanera de Sheinbaum hoy 9 de julio: Video completo