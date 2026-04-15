Soy un luchador de la democracia: Arturo Chávez

El director de Talleres Gráficos de México, Arturo Manuel Chávez López, se describió como una persona que ha luchado por la democracia durante 40 años, después de comparecer ante el Comité Técnico de Evaluación como candidato a una de las tres vacantes del INE.

“Lo que pasa es que soy poco conocido, pero por supuesto que tengo mucha experiencia profesional en el ámbito electoral. Yo soy un ciudadano y un académico y quiero representar a la ciudadanía y a la academia”, afirmó al responder a la pregunta de si era el candidato de la presidenta de México.

Se trata del aspirante que obtuvo el mayor puntaje en el examen de conocimientos, con 99 de 100 aciertos, y que es considerado uno de los favoritos de la lista de los perfiles que cuentan con apoyo gubernamental.

A diferencia del bajo perfil que asume la mayoría de los candidatos a las consejerías del INE, el ex colaborador de la presidenta Claudia Sheinbaum en la alcaldía de Tlalpan, el gobierno capitalino y la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación accedió a dar declaraciones a los representantes de los medios de comunicación y responder sus cuestionamientos.

“Llevo más de 40 años luchando por la democracia en este país, en distintos espacios”, dijo ante la pregunta de sus atributos para participar en el proceso de selección.

¿No tiene una ventaja con respecto a otros aspirantes?, le interrogaron en alusión a que ahora es colaborador de la Secretaría de Gobernación y antes lo fue de la actual mandataria federal.

“No, porque quien define quién es consejero o consejera es la soberanía, es decir es la Cámara de Diputados. Yo he estado en muchas experiencias laborales, por mi experiencia profesional. Y me siento muy orgulloso de participar en experiencias laborales. Siempre lo hago con apego a la ley”, respondió.

Respecto a la máxima calificación que obtuvo en el examen de opciones múltiples, el director de Talleres Gráficos de México respondió que la clave había sido estudiar mucho.

“Los científicos sociales nos dedicamos a estudiar mucho; ese es nuestro mayor trabajo y nuestra mayor participación cuando a nosotros nos encargan una tarea. Yo aplico muchos exámenes y sé cómo preparar un examen y sé cómo preparar sus respuestas. Y la cosa es estudiar. El conocimiento es la base de la transformación”, expuso.

Justificó su calificación porque, dijo, aplica el pensamiento lógico. “Y estoy muy orgulloso.

De hecho, cuando era niño, si no sacaba 10 me sentía mal”, compartió.

En cuanto a si actuaría de manera independiente, si fuera designado consejero, planteó: “Llevo 31 años de académico en la UNAM. He formado a muchas generaciones de estudiantes; jamás adoctriné a nadie. En ese sentido les puedo decir que hay un autor que se llama Max Weber que sabe distinguir perfectamente entre la ciencia y la academia. Mi mayor experiencia es en la ciencia y en la academia”.

Mientras respondía distintos cuestionamientos que le hacían de manera simultánea, comentó Chávez López contar con experiencia electoral en tanto fue el coordinador el primer monitoreo de medios quese hizo para el IFE en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Como parte de su trayectoria vinculada al tema, el funcionario federal también citó el actual cargo que tiene en Talleres Gráficos, donde se ha realizado la impresión de las boletas electorales en los últimos comicios.

Y dijo también hasta haber participado, en su carácter de ciudadano, en las casillas de

votación.

“Mi tesis de maestría versa sobre la hegemonía del discurso democrático en México en los partidos políticos”, enumeró.

“Hoy la democracia en México debe revisar algunas cosas. Porque caímos en excesos, como en muchos otros procesos. Pero tenemos instituciones muy fuertes, el INE es una institución muy fuerte. Y creo que tenemos la capacidad de que el voto ciudadano llegue a la urna bien y se respete”, definió.

Cinco minutos después de responder a las preguntas, se despidió. Y mientras lo hacía, le preguntaron en dos ocasiones, ¿no le filtraron el examen? Chávez López dio las gracias a los representantes de los medios e hizo una señal de adiós.