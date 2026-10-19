Sostienen SICT y la FAA reunión de alto nivel para fortalecer el sector aéreo entre México y Estados Unidos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) mantuvieron un encuentro de alto nivel con el fin de revisar y afianzar el mercado aéreo bilateral entre ambas naciones, catalogado como uno de los más grandes y dinámicos a nivel global. En la mesa de trabajo participaron el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina; el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson; y el director de la FAA, Bryan Bedford, quienes intercambiaron acciones orientadas a consolidar la aviación regional y dar cumplimiento al Acuerdo sobre Transporte Aéreo.

Durante el diálogo, las autoridades mexicanas expusieron la ruta emprendida por el Gobierno de México para adoptar las mejores prácticas internacionales del sector. Entre las medidas destacan la modernización del marco normativo conforme a los parámetros de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como el fortalecimiento financiero y de capital humano de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

En su intervención, el diplomático estadounidense valoró las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas y subrayó la importancia de la conectividad entre ambas naciones: “Los vuelos entre nuestros países no solo mueven comercio: conectan personas. Seguiremos trabajando juntos para mejorar la conectividad y la seguridad”.

Por su parte, el titular de la FAA enfatizó la relevancia de la cooperación técnica internacional y el compromiso mutuo en materia de resguardo operativo, señalando que “la seguridad es un mandato compartido por todas las autoridades de aviación civil y estamos comprometidos a trabajar de manera colaborativa con nuestras contrapartes internacionales para alcanzar nuestros objetivos comunes”.

Bedford puntualizó que la visión del organismo abarca “impulsar la seguridad, la eficiencia, la innovación, la modernización de los sistemas de control de tránsito aéreo, la armonización de normas y regulaciones, y la integración de tecnologías avanzadas”. Ambas delegaciones acordaron mantener un canal de comunicación permanente con apego a los marcos bilaterales.