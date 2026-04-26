En Sonora construyen Planta de Tratamiento de Residuos

En Sonora se construyó la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Caborca.

Con una inversión de 180 millones de pesos, la planta tiene capacidad para diariamente cinco toneladas de neumáticos.

Con esta planta se impulsa un desarrollo sustentable que beneficia al medio ambiente y la economía de las familias, siendo un proyecto pionero en el manejo integral de residuos y que pudiera ser un modelo replicable para otros municipios de la entidad, destacó en un comunicado el gobernador, Alfonso Durazo.

El mandatario estatal supervisó la construcción de esta planta, la cual sustituirá al depósito de residuos a cielo abierto y permitirá dar cumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT-2003, a través de un modelo moderno de manejo integral de los desechos.

El proyecto contempla componentes de alta tecnología como planta separadora, planta de gasificación y una planta de pirólisis.

Lo que permitirá recuperar materiales reciclables, producir aceite pirolítico, y reducir significativamente el volumen de residuos destinados a disposición final, con beneficios ambientales, financieros, y de salud pública.

“Representa una transición de los viejos esquemas de manejo de basura a un sistema nuevo que permite un reaprovechamiento óptimo de esos desechos”, indicó el gobernador.

La planta representa beneficios ambientales, eliminación progresiva del tiradero a cielo abierto, reducción de contaminación de suelo, aire, y agua; disminución de emisiones por quema de residuos, evitará multas por incumplimiento ambiental, tendrá potencial de generación de ingresos por valorización de residuos sólidos, mejorará la salud pública, generará empleo local, entre otros.