Sonora se consolida como motor industrial de México: Alfonso Durazo

El estado de Sonora se consolidó en el cuarto lugar nacional de crecimiento industrial durante febrero de 2026, al registrar un incremento mensual de 5.5 por ciento en su actividad productiva, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El gobernador de la entidad, Alfonso Durazo Montaño, destacó que este resultado posiciona al estado dentro del top 5 del país y refleja una economía sólida, impulsada por estrategias enfocadas en elevar la competitividad, atraer inversiones y consolidar sectores clave.

A nivel nacional, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa ubicó a la entidad solo por debajo de Oaxaca, Quintana Roo y Baja California Sur. Sin embargo, el estado mantiene un liderazgo absoluto en el sector manufacturero, donde ocupa el primer lugar de la frontera norte y el segundo a nivel nacional, alcanzando un puntaje histórico de 125.3 unidades gracias al dinamismo de las industrias de exportación y la manufactura avanzada.

El mandatario estatal subrayó el impacto positivo de estas cifras en el bienestar de la población al señalar que están construyendo un Sonora con mayor capacidad productiva, más oportunidades de inversión y mejores empleos para las familias. Durazo Montaño enfatizó que los resultados actuales son producto de una visión de largo plazo orientada a consolidar a la entidad como un referente de desarrollo económico e industrial en todo el país.

El crecimiento se respalda con los logros financieros acumulados, pues durante 2025 el estado registró exportaciones superiores a los 28 mil 600 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 9.1 por ciento. Asimismo, la entidad captó más de 2 mil 700 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa y, tan solo en el primer trimestre de 2026, generó aproximadamente 34 mil nuevos empleos formales. Adicionalmente, cuatro ciudades sonorenses se colocaron entre las mejor evaluadas en el Índice de Competitividad Urbana, confirmando un entorno favorable para los negocios y la atracción de capitales nacionales e internacionales.