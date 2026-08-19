Sonora activa cerco sanitario por gusano barrenador previo a exportar a EU

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) y la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) implementaron un cerco sanitario de 20 kilómetros alrededor del sitio donde está previsto que el próximo lunes 24 de agosto se realicen las primeras exportaciones de ganado en pie mexicano hacia Estados Unidos, luego de más de 21 meses de suspensión por el brote de gusano barrenador.

El secretario de Agricultura estatal, Juan González Alvarado, informó que el caso fue localizado aproximadamente a 17 kilómetros de los límites con Chihuahua, en la comunidad de Munihuasa, municipio de Álamos, luego de que un productor de la región detectara al animal y reportara oportunamente la sospecha.

Como parte de las primeras acciones de control, las autoridades liberaron 360 mil ejemplares de mosca estéril en las inmediaciones del sitio donde fue detectado el bovino. La estrategia continuará con nuevas dispersiones para evitar la propagación del parásito.

En las labores participan Senasica, Sader, la CPA y el OIRSA, brindando asistencia técnica y vigilancia epidemiológica permanente. Daniel Sáchez Dórame

Además, personal de Sagarhpa, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), así como de organismos de sanidad pecuaria, permanece desplegado en la zona para reforzar la vigilancia y brindar asistencia técnica a los productores.

El operativo contempla un cerco sanitario en un radio de 20 kilómetros, dentro del cual se instruyó la aplicación de doramectina a bovinos adultos y de Extol en los ombligos de becerros recién nacidos.

En estas acciones también participan el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la UGRS y el Comité de Campaña para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis.

El presidente de la UGRS, Juan Ochoa Valenzuela, llamó a los ganaderos a mantenerse atentos y cumplir las disposiciones sanitarias establecidas.

El plan incluye la dispersión de mosca estéril y el tratamiento preventivo a becerros y ganado adulto en la región. Daniel Sáchez Dórame

La organización precisó que la movilización de ganado continúa, siempre que se cumplan las revisiones, requisitos y medidas sanitarias correspondientes.

Las autoridades exhortaron a los productores a revisar de manera permanente a sus animales y reportar de inmediato cualquier herida o signo sospechoso, además de evitar la difusión de información que no provenga de fuentes oficiales.

González Alvarado aseguró que los productores serán informados sobre la evolución del operativo y reiteró que el objetivo es contener el caso detectado, evitar su dispersión y avanzar hacia su erradicación.