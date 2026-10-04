Procesan a gemelos que atacaron secundaria en Coahuila; podrían alcanzar pena de 60 años

Los gemelos Carlos N y David N que atacaron una secundaria en Torreón, Coahuila, donde mataron a la subdirectora y lesionaron a otras cuatro personas, fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, dio a conocer que en audiencia celebrada este domingo 4 de octubre, en la ciudad de Torreón, bajo la causa penal 1632/2026, los gemelos fueron vinculados a proceso en primer lugar por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de Neri Edith, así como por tentativa de homicidio calificado cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de Ricardo, Gerardo y menores de edad de iniciales J.A.G y R.L.S.

A solicitud del Ministerio Público se dictaminó Prisión Preventiva Justificada en contra de los gemelos y el juez determinó autorizar los 6 meses de plazo de investigación mismo que fenece el 4 de abril de 2027.

Asimismo, el magistrado presidente citó que los imputados pueden alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión al ser juzgados como mayores de edad.

Sepultan a maestra asesinada en ataque a secundaria

Por Alma Gudiño

Con un cielo nublado y lluvioso, como si se uniera a la pena de los dolientes que acompañaron el sepelio de la maestra Nedi Edith Nevárez González, así dieron el último adiós a la subdirectora de la escuela Secundaria número 13, quien falleció a manos de los hermanos de 18 años que perpetraron el ataque el jueves pasado en el ejido La Unión en Torreón, Coahuila.

Los asistentes lanzaron flores a la cripta y le dedicaron aplausos.

Antes se llevó a cabo una misa en las capillas funerarias de Gayoso, posteriormente partió el cortejo al Panteón Jardines del Parque.

Al panteón acudieron alrededor de 400 personas, entre familiares, amigos, compañeros de la sección 35, alumnos y padres de familia, quienes la recordaron por su dedicación en favor de la población educativa.

La maestra falleció el pasado jueves 1 de octubre a manos de los hermanos de 18 años de edad, que ingresaron al plantel educativo para cometer el ataque donde murió la maestra y dejó cuatro personas heridas, una de ellas ya fue dada de alta.

La maestra falleció el pasado jueves 1 de octubre a manos de los hermanos de 18 años de edad Foto: Especial

Dan de alta a paciente herido por ataque en secundaria

Una de las personas lesionadas durante el ataque a la escuela Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, fue dada de alta y continuará su recuperación en su domicilio.

El ataque ocurrió el jueves 1 de octubre al interior del plantel, el cual fue perpetrado por dos hermanos, la agresión dejó a la subdirectora sin vida y a cuatro personas heridas.

Tres de los lesionados permanecen internados en un hospital privado, uno de ellos es el profesor Ricardo Quintanar, quien se reporta grave, pero estable.

La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a la que pertenece, está solicitando plaquetas para su atención médica.

Otro de los heridos es uno de los alumnos, identificado como Alexis, quien también sufrió lesiones de gravedad.

Mientras que Gerardo, director del plantel, presentó mejoría y fue trasladado a piso para continuar con valoración médica.

Autoridades de salud del estado mantienen seguimiento de las condiciones médicas de los pacientes heridos en el ataque a la secundaria.