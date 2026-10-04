Golpe inédito a cigarros piratas en Huixquilucan: FGR calcula 330 mdp en pérdidas

El cateo y aseguramiento de un centro ilegal de producción de cigarros apócrifos, que se realizó el viernes pasado en Huixquilucan, Estado de México, podría causar una afectación calculada entre 225 y 230 millones de pesos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El organismo autónomo indicó que la valoración integral del cateo considera también la maquinaria, los insumos y la capacidad de producción clandestina localizada en el inmueble.

“Con base en las cantidades aseguradas y el precio comercial de referencia, luego del aseguramiento de un inmueble donde posiblemente se producían cigarros apócrifos, la afectación preliminar al mercado ilícito de tabaco se estima entre 225 y 330 millones de pesos”, indicó la FGR.

Se detalló que la cifra se derivó del inventario preliminar tras el cateo, en el que se localizó, además del producto terminado, un importante volumen de tabaco, cigarro en proceso, filtros, papel para cigarro, celofán, plantillas de empaque y maquinaria industrial.

El mandamiento judicial informado el pasado 2 de octubre estuvo a cargo de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

La FGR destacó que la valoración económica integral de lo encontrado en esa bodega no se limita a las cajetillas encontradas, sino que considera también la capacidad de producción clandestina asociada a los insumos asegurados, por lo que se continúa con la integración de la carpeta de investigación.

“Sobre este posible centro clandestino de producción de tabaco, inédito en cuanto a operación y volumen de mercancía, ya que solo se tiene un antecedente parecido en Canadá”, indicó la FGR.

Los trabajos de investigación, en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, agregó, permiten tener una indagatoria sólida e identificar evidencia documental, electrónica y financiera relacionada con la cadena de suministro.