Familiares de internos realizan bloqueos en Puebla por extorsiones en penal

Familiares de internos del penal de San Miguel bloquearon de manera simultáneamente ocho puntos de Puebla para denunciar actos de extorsión dentro de la cárcel por parte de una organización criminal.

"Nuestra molestia es que ya estamos hartos de la extorsión a nuestros familiares de la corrupción de que el director tenga esa, tiene el poder para poder tener a los corruptos, poder hacer la extorsión, yo tengo mis familiares adentro si quieren bajar a patio les piden de 50 mil a 60 mil pesos, para poder estar en una celda, les piden de 7 mil a 8 mil pesos y no se orden quejar”, dijo una familiar inconforme.

Los inconformes denunciaron que les marcan desde el penal para exigirles dinero a cambio de la seguridad de su familiar.

"Nosotros lo que peleamos es el traslado del director y de las personas que están extorsionando que son de la familia michoacana, nos marcan desde allá que tienen a nuestros familiares a golpes, que no los vamos a poder ver", afirmó.

Autoridades estatales llamaron al diálogo a los inconformes para escuchar sus peticiones y llegar a un acuerdo.

"Nosotros estamos aquí para platicar, para dialogar y desde luego que vamos a escuchar primero cuáles son sus demandas y a partir de ello este gobierno humanista tomara las medidas necesarias", dijo Rodolfo Huerta, subsecretario de Desarrollo Político de la Segob Puebla.

Los inconformes bloquearon importantes vías de comunicación como el Periférico, la Atlixcáyotl, casa Aguayo, caseta a Atlixco, camino Batán y la Autopista Mexico-Puebla.

En un comunicado el Gobierno de Puebla informó que se había entablado un diálogo con los inconformes y los ocho puntos bloqueados ya habían sido liberados.