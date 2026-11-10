Programa de Caminos Artesanales beneficia a 1.3 millones de personas

El programa de Caminos Artesanales alcanzará en 2026 un total de 523 obras distribuidas en 18 entidades del país, beneficiando a 1.3 millones de habitantes. Impulsada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), esta estrategia suma 388 proyectos en ejecución durante este año a los 135 concluidos en el periodo anterior. Para el ejercicio actual, la dependencia estatal contempla la edificación de 124 rutas en Guerrero y 78 en Oaxaca, con el objetivo de elevar la conectividad de los pueblos indígenas y reducir brechas históricas de desigualdad.

La iniciativa, cuyo modelo operativo nació en Oaxaca y se extendió a las comunidades de La Montaña de Guerrero y la Mixteca, coloca a la población en el centro de las decisiones. En coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y los gobiernos locales, la planeación se define mediante Asambleas Comunitarias, mientras que Comités de Participación Social supervisan la administración de los recursos, la adquisición de insumos y el avance de los trabajos.

Las obras emplean mano de obra local y materiales de cada región, combinando pavimentos de concreto hidráulico, piedra colocada a mano y rehabilitación de terracerías para facilitar el acceso a servicios básicos como salud, educación y mercados. Sobre el esquema participativo del proyecto, la SICT resaltó que "mujeres y hombres de las regiones participan directamente en la construcción de las obras, lo que genera empleo y fortalece la economía local", integrando saberes comunitarios e infraestructura de calidad en cada tramo.

Finalmente, las autoridades federales enfatizaron el impacto socioeconómico del programa al destacar que "los Caminos Artesanales no solo unen comunidades. También fortalecen la identidad de los pueblos, impulsan la participación social y demuestran que cuando las comunidades son protagonistas de su propio desarrollo, los resultados se traducen en bienestar, inclusión y una mejor calidad de vida para todas y todos".