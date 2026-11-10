Estefanía Mercado arranca obra de 50 pozos pluviales en Playa del Carmen y Puerto Aventuras 

Con una inversión de 11.4 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), el gobierno municipal encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado inició la construcción de 50 nuevos pozos de absorción. El proyecto busca fortalecer la infraestructura pluvial y mitigar riesgos de inundación, en beneficio directo de 333 mil 800 habitantes de Playa del Carmen y Puerto Aventuras.

Estefanía Mercado supervisó el avance de las obras sobre la avenida Las Cigüeñas, en el fraccionamiento Villas del Sol, acompañada por la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Dorys Ake. Esta zona habitacional requería atención prioritaria tras registrar intensos encharcamientos a finales de septiembre, los cuales afectaron la movilidad vehicular y peatonal.

Los 50 pozos de absorción proyectados están diseñados para canalizar e infiltrar el agua de lluvia directamente hacia el subsuelo. Esta medida previene la acumulación de agua en vialidades y áreas residenciales durante precipitaciones intensas, además de favorecer la recarga natural de los acuíferos de la región.

Con este paquete de obras preventivas, el Ayuntamiento amplía la capacidad de respuesta y desahogo pluvial en el municipio, protegiendo el patrimonio de las familias y garantizando la viabilidad del tránsito cotidianamente afectado durante la temporada de lluvias.