Somos México nombra a sus dirigentes en Veracruz

El Partido Somos México formalizó su estructura en Veracruz con la elección de Julio Javier González Suárez como presidente estatal y Perla Gladys Mercado Melgoza como secretaria general, en una asamblea constitutiva que también definió la integración del Consejo Estatal, el Consejo Consultivo y la representación veracruzana en el Consejo Nacional.

En Veracruz, el naciente partido político nacional Somos México celebró su asamblea constitutiva para elegir a su primera dirigencia estatal, en un proceso sancionado por Emilio Álvarez Icaza Longoria, delegado del Comité Ejecutivo Nacional, y por Patricia McCarthy Caballero, representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Más de 120 asambleístas acreditados respaldaron por unanimidad la planilla única presentada.

El nuevo presidente estatal, Julio Javier González Suárez, y la secretaria general, Perla Gladys Mercado Melgoza, encabezarán la construcción territorial del partido rumbo a las elecciones federales y locales de 2027. Ambos perfiles fueron ratificados como parte de una estructura que busca consolidarse como opción política nacional en un contexto de reacomodos opositores.

La asamblea también definió la integración del Consejo Estatal, conformado mayoritariamente por exmilitantes del PAN y del extinto PRD, lo que marca una apuesta por cuadros con experiencia en estructuras partidistas tradicionales.

En la misma sesión, la exdiputada local Jazmín Copete Zapot fue nombrada consejera nacional, convirtiéndose en la voz veracruzana dentro del órgano de dirección nacional.

Además, se instaló el Consejo Consultivo, integrado por empresarios, académicos y representantes de organizaciones sociales, con el objetivo de dotar al partido de una base técnica y ciudadana para la formulación de propuestas.

Durante su mensaje, González Suárez afirmó que el surgimiento de Somos México ocurre “en medio de una crisis política mayor”, marcada —dijo— por la erosión del Estado de Derecho y la polarización desde gobiernos con “afanes autoritarios”.

Aseguró que la fuerza del partido residirá en la participación de militantes y simpatizantes, y anunció un recorrido por los 212 municipios de Veracruz para abrir el partido a jóvenes, mujeres, productores del campo, empresarios y docentes.

La plenaria rindió homenaje a Arturo Hervis Reyes, fundador de Somos México y consejero nacional, recientemente fallecido.