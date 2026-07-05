Clima frena el sobrevuelo de la Bandera Monumental previo al juego del Tri

Cuando todo estaba listo y se habían encendido los motores del helicóptero Black Hawk UH-60 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), la lluvia arreció en la zona sur de la capital, por lo que se ordenó cancelar la maniobra de pase con la Bandera Monumental sobre el Estadio Ciudad de México.

En el patio principal del Heroico Colegio Militar permaneció el capitán piloto aviador Mauricio López, del Escuadrón Aéreo 113, en espera de indicaciones, hasta que se confirmó la cancelación de la operación prevista para el final de la ceremonia de los himnos, antes del partido entre las selecciones de México e Inglaterra.

“Es una cuestión de seguridad, sobre todo por la tormenta y la lluvia, que nos reducirían un poco la visibilidad en el momento del pase. En caso de haber tormenta eléctrica es muy riesgoso para la aeronave, y lo más adecuado es no arriesgar ni al personal ni al material”, explicó el capitán López.

Esta fue la segunda ocasión en que el mal clima provocó la cancelación de esta operación sobre el Estadio Ciudad de México. La primera ocurrió el pasado 30 de junio, antes del partido entre las selecciones de México y Ecuador.

El pase de la Bandera Monumental por parte de la Fuerza Aérea Mexicana sí se realizó en los tres encuentros anteriores de la Selección Mexicana, frente a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.