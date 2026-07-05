"A veces se gana y a veces se aprende": Sheinbaum tras eliminación del Tri

Tras consumarse la eliminación de la Selección Mexicana de Futbol ante su similar de Inglaterra en la Copa del Mundo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un mensaje de aliento y reconocimiento para el conjunto tricolor, invitando a la afición a mantener la cabeza en alto.

La mandataria, quien siguió el encuentro mundialista desde Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, recurrió a sus redes sociales oficiales inmediatamente después del silbatazo final para arropar a la joven plantilla nacional.

"¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre", manifestó la Jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, Sheinbaum Pardo aprovechó el cierre de la jornada para aplaudir la organización y el fervor de la sociedad mexicana durante el torneo, posicionando al país de manera positiva ante los ojos del planeta.

"A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!", concluyó en su publicación.

El mensaje de la presidenta busca matizar la decepción deportiva y transformarla en un reconocimiento al esfuerzo del combinado nacional, así como al saldo blanco y la fiesta civilizada que se vivió en las principales plazas públicas y Fan Fests del país.