El contador / 6 de julio de 202

1. La competencia entre puertos ahora también se mide por la incorporación de tecnología capaz de reducir tiempos, y es justo aquí que Hutchison Ports LCT, que comanda Manuel García Gordillo, anunció una inversión superior a 600 millones de pesos para incorporar 12 nuevas grúas eléctricas automatizadas a su terminal de Lázaro Cárdenas, como parte de la Fase III de expansión, que también contempla 345 metros adicionales de muelle, 28 hectáreas de patio y elevar su capacidad de 1.8 a 2.5 millones de TEUs al año. El proyecto confirma que la infraestructura portuaria atraviesa una etapa donde la eficiencia y la sostenibilidad avanzan al mismo ritmo, fortaleciendo la competitividad logística del país.

2. México genera 5.7 millones de toneladas de residuos plásticos al año y pese a los esfuerzos que se han hecho en este ámbito, entre 38 y 58% de esos residuos son mal manejados y tienen alto potencial de contaminación. Para Javier Herrero, director general de Sistema B México (plataforma que busca medir el impacto medioambiental de las empresas con el mismo rigor que las finanzas), el problema no es de infraestructura de reciclaje, sino de diseño de los productos, por lo que está buscando que más empresas apliquen principios de circularidad. La meta es que más compañías se sumen al Movimiento B y se certifiquen, un objetivo ambicioso si se considera que sólo hay 154 empresas B certificadas.

3. La Secretaría de Turismo, a cargo de Josefina Rodríguez, prevé que durante la temporada vacacional de verano, que va del 20 de julio al 30 de agosto, se movilizarán por el país 22.4 millones de turistas. La dependencia estima que la llegada a hoteles crezca 5.6% respecto del año pasado. Es así que la ocupación hotelera promedio nacional se calcula en 65%. De hecho, muchos destinos nacionales como el Caribe mexicano, ubicado en Quintana Roo, que gobierna Mara Lezama, están recargando su confianza en el mercado nacional dado que el global se ha rezagado debido al aumento en el costo del combustible, menos disponibilidad de asientos de avión e insuficiente promoción de México en el exterior.

4. Alejandro Malagón, líder de la Concamin, estuvo de visita por Parras, Coahuila, donde fue invitado de honor en la colocación de la primera piedra de la ampliación de la planta de Chiligrín, que dirige Jesús Esquivel Hernández. El líder de los industriales reconoció que esta inversión refleja la confianza en México y demuestra que, aun en un entorno de retos e incertidumbre, la industria sigue apostando por crecer, generar empleos y fortalecer su presencia en nuevos mercados. Y es que Chiligrín es una empresa familiar que durante 36 años ha evolucionado sin perder su compromiso con la calidad, la innovación y el trabajo bien hecho, convirtiendo al chile en un motor de inversión y desarrollo.