Fervor regio: miles abarrotan la Macroplaza para el México-Inglaterra

Ante la expectativa por el encuentro entre México e Inglaterra, miles de aficionados al futbol se congregaron en la Explanada de los Héroes, en la Macroplaza, y en el Fan Fest celebrado en el Parque Fundidora para seguir la transmisión del partido del Mundial 2026.

Protección Civil de Nuevo León informó que, alrededor de las 20:00 horas, brindó atención a una mujer que sufrió un síncope por calor; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

Cortesía

Hasta el momento, se está a la espera de conocer si se registraron otras incidencias en las sedes donde se instalaron pantallas y donde la afición se reunió para seguir el encuentro, último de la Selección Mexicana, que fue eliminada por Inglaterra con marcador de 3-2.

Protección Civil de Nuevo León indicó que, debido a que el operativo aún no concluye, todavía no se cuenta con el reporte final de incidencias.