“Se jugó con garra, eso celebramos”: aficionados en Veracruz

Pese a la derrota 3-2 de la selección mexicana contra Inglaterra, el ánimo no decayó entre los veracruzanos que la noche del domingo festejaron en plazas y calles en las diferentes regiones.

Lo que celebraron, coincidieron los aficionados, fue la garra del equipo que salió a dar un buen juego en la cancha.

En Xalapa, frente a la catedral iluminada, la gente cantó, lanzó espuma y ondeó banderas mientras repetía que “se jugó con garra”.

En el puerto, los festejos se mezclaron con el bullicio nocturno: familias enteras, jóvenes con la camiseta del Tri y grupos que seguían revisando jugadas en sus celulares.

El marcador quedó reducido a un dato técnico. Lo que se celebró fue la sensación de haber visto a un equipo que compitió sin bajar los brazos.

“Perdimos, pero se sintió como triunfo”, dijo un aficionado mientras grababa el ambiente.

La noche avanzó entre música, coros y espuma que volaba sobre la multitud.

Veracruz, fiel a su estilo, decidió que la fiesta era suya, aun sin victoria en la cancha.