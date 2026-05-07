Solicitan revisar contratos adjudicados a FUCXEM, trabajadores denuncian irregularidades

Trabajadores de la empresa de limpieza FUCXEM hicieron un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que revisen las condiciones laborales en los contratos asignados a la empresa propiedad de Ublester Solorio.

Entre los señalamientos de los trabajadores se encuentra el no contar con las prestaciones que la ley señala, también pagos por debajo del salario mínimo, para lo cual la empresa busca cualquier pretexto para realizarles deducciones ilegales, a pesar de que cuando los contrataron se les ofreció un sueldo mayor al mínimo.

“Al mes de que nos contrataron nos quitaron el IMSS, también bajó el número de compañeros; tenemos que hacer el trabajo de al menos tres personas y nunca llega nuestro pago completo”, aseguró Martin.

Ublester Solorio, conocido como el “Chakita”, ha logrado en el último año obtener contratos millonarios con dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaría de Energía (Sener), Policía Bancaria e Industrial (PBI), entre otros.

Empresarios del sector han solicitado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que revise la asignación de contratos, al haber detectado que, junto con otras empresas, simulan la competencia y los montos por los que ofrecen el servicio son muy por debajo de los precios reales, tomando en cuenta los insumos y pago de salarios y prestaciones sociales.

También solicitan que se revise el desempeño de varios servidores públicos, quienes podrían estar brindando información privilegiada y realizando licitaciones a la medida, para que FUCXEM, sea la única empresa que cumpla con los requerimientos solicitados.

Ublester Solorio, ha sido señalado como uno de los llamados “factureros” esquema con el cual se evade el pago de impuestos.