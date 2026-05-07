Los amagos de EE.UU. contra México deberían tomarse con seriedad: Tony Payán

Las amenazas hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra nuestro país y su estrategia contra el narcotráfico deben tomarse con total seriedad ya que, de acuerdo con lo visto durante su segundo periodo, el mandatario ha cumplido sus promesas de campaña.

“Independientemente de lo que uno piense de Donald Trump, ha cumplido muchísimas de sus promesas. […] Hay un alto nivel de seriedad con relación a este problema, es una de sus promesas. Uno podrá estar de acuerdo con él o no, pero claramente el engranaje está en marcha”.

Así lo estimó Tony Payán, académico del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, quien agregó que los operativos hechos en altamar contra embarcaciones en rutas usadas por el narcotráfico, el traslado del capo Ismael “el Mayo” Zambada a Texas y las presiones contra el gobierno mexicano muestran este grado de seriedad.

“Lo que tiene que entender en este momento el gobierno de México es que el engranaje, aunque se mueva lento, se mueve. Cada información recaudada de quienes ya están confesando, datos, nombres, eventos, en los Estados Unidos será integrada a este engranaje y se va a mover. […] Yo lo tomaría muy en serio”.

Prueba de ello es el retiro de visas a funcionarios mexicanos, así como las acusaciones de lavado de dinero contra organizaciones mexicanas por parte del Departamento de Estado y el del Tesoro estadunidenses.

“El evento de Chihuahua es parte de esta concatenación de acciones. […] Aquí lo complicado pues es lo que va a hacer la presidenta, cuál será la manera en que la presidenta navegue entre este pasaje tan difícil, están estos dos lados donde tiene su propia coalición y qué tanto puede trastocar los nervios de la coalición morenista en el poder. Y, por supuesto, el debilitarse a sí misma en una administración con muchas debilidades estructurales”.

Respecto al caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, y a la petición reiterada hecha a las autoridades estadunidenses para que presenten las pruebas que tienen en su contra; el especialista el experto en la relación México-Estados Unidos consideró que solo “es una táctica dilatoria del gobierno mexicano”.

“El gobierno de Estados Unidos espera colaboración, cooperación absoluta e incondicional de parte de México. Pueden posponerlo una semana, dos, un mes, pero finalmente creo que hay una exigencia, una petición clara; y lo demás son excusas y pretextos de parte del gobierno mexicano. Tarde o temprano va a caer el marro, por así decirlo”.

Sin embargo, consideró poco probable que se entreguen las pruebas debido a la falta de confianza que tienen los estadunidenses en nuestro gobierno, “a lo mejor por cortesía el Departamento pudiera mandar ciertos indicios, ciertos elementos”.

“La confianza es realmente baja. Creo que Estados Unidos no tiene realmente confianza con toda la información que han logrado recaudar con estas extradiciones y con toda esa información que han sacado varios colaboradores que, francamente, están queriendo salvarse a sí mismos. Las pruebas que pudiera mandar Estados Unidos son mínimas”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, Payán detalló en que la administración de Trump sí tiene la capacidad de mantener operaciones en México para extraer por ellos mismos a los funcionarios y exfuncionarios señalados, esto lo habría demostrado el operativo en el que cayó “el Mayo” Zambada.

También esta fuerza de intervención la presumió en el operativo en Caracas, donde detuvo al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, incluso con el fuerte dispositivo de seguridad que lo resguardaba.

“Claramente hay una capacidad operativa, hay mucha inteligencia. Creo que esto es una estrategia bien articulada por parte de Estados Unidos, y creo que es nada más cuestión de días, de semanas, antes de que -si el gobierno de México no responde- Estados Unidos pudiera actuar”.

Finalmente, y respecto a lo sucedido en Chihuahua con la intervención de agentes de la CIA, Tony Payán explicó que la postura de confianza que muestra la gobernadora estatal, Maru Campos, podría revelar que en algún punto de la cadena de mando entre las fuerzas federales sí se sabía de la participación de los extranjeros.