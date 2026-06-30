Sistema Cutzamala cierra la primera mitad del año con 69.25% de llenado; liga 26 días de recuperación

El Sistema Cutzamala cerró la primera mitad del año con un almacenamiento total de 541.87 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a 69.25 por ciento de su capacidad.

En la última semana, el Sistema Cutzamala recuperó 3.71 millones de metros cúbicos de agua, con lo que sumó 26 días con números positivos gracias a la Temporada de Lluvias 2026.

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De acuerdo con datos de la Conagua, la presa Valle de Bravo cuenta con 77.32 por ciento de almacenamiento; la presa Villa Victoria, con 63.79 por ciento, y la presa El Bosque, con 58.51 por ciento.

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El Sistema Cutzamala mantiene un bombeo promedio de 15 mil litros de agua por segundo al Valle de México, con el fin de suministrar agua a cinco millones de habitantes de 13 alcaldías de la Ciudad de México y 15 municipios del Estado de México.