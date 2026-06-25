Sismos de Venezuela se registraron en red de monitoreo de Colima

Pese a haber ocurrido a miles de kilómetros del territorio mexicano, los dos sismos de 7.2 y 7.5 ocurridos casi de forma simultánea en Venezuela la tarde del miércoles, fueron detectados y registrados por la red de monitoreo del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos (CUEV) de la Universidad de Colima.

La dependencia universitaria cuenta con tres estaciones de monitoreo operadas en el estado de Colima y en todas ellas se registraron el paso de las ondas sísmicas de los dos eventos ocurridos en Venezuela.

De acuerdo al Observatorio Vulcanológico de la Universidad de Colima, las señales corresponden a un fenómeno conocido como teleseísmo, es decir, terremotos lejanos cuyas ondas de baja frecuencia viajan por el interior y la superficie de la Tierra hasta ser captadas por instrumentos de alta sensibilidad.

Tras el análisis de los registros los especialistas explicaron que no se trató de un sismo generado en Colima o en México, mucho menos relacionados con el comportamiento del Volcán de Colima, sino que estos registros “reflejan la capacidad de las redes de monitoreo para detectar eventos ocurridos a grandes distancias y contribuir al estudio del comportamiento de la Tierra”.

El Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos señaló que, además del valor científico de estos registros, los sismos recuerdan el impacto que este tipo de fenómenos tiene sobre las comunidades afectadas.

De acuerdo con la información preliminar, los movimientos ocasionaron daños y afectaciones humanas en Venezuela, por lo que la institución expresó su solidaridad con la población de ese país y destacó la importancia de fortalecer las acciones de prevención, preparación y monitoreo permanente ante riesgos naturales.