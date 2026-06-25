Aumenta cifra a 188 muertos y 1,520 heridos tras terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este jueves que el número de víctimas por los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela la víspera se elevó a 188 fallecidos y 1.520 heridos.

“Hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto, además de 1.520 personas heridas”, expresó Rodríguez en un mensaje televisado.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se desplazó este jueves a la zona costera de La Guaira, la región más castigada por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país con menos de un minuto de diferencia.

En este momento se encuentra en el estado La Guaira atendiendo la zona de desastre tremendo”, señaló Jorge Rodríguez.

La Guaira, vecina de Caracas y sede del aeropuerto internacional de Maiquetía, quedó gravemente afectada: edificios reducidos a polvo, otros fracturados y escenas de pánico entre la población que buscaba refugio. La AFP constató saqueos en la zona, mientras las autoridades intentan contener la emergencia y coordinar labores de rescate.

"Puedes ver las estructuras como están, como esta que está aquí totalmente colapsada, y lo que hace falta es ayuda, más que todo con los equipos técnicos", aseguró a la AFP José Pacheco, jefe de operación del Grupo Rescate Unido de Venezuela.

Los equipos que están en Caracas, que saben qué (herramientas) usar, que pueden venir a ayudar aquí a La Guaira, que se vengan, que hace falta aquí esa parte humana para todos salir de este gran problema que tenemos", añadió.

Con información de AFP.