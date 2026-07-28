Sismo de 7.1 en Japón: SRE confirma que no hay mexicanos afectados en Kumamoto

La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la perdida de vidas, heridos y los desastres ocasionados por el sismo de magnitud 7.1 que se registró este martes en Kumamoto, isla de Kyushu, al sur de Japón.

Informó que hasta el momento no hay reporte de mexicanos, residentes o en calidad de turistas, afectados por esta emergencia, de cualquier forma, la representación diplomática se encuentra pendiente a cualquier necesidad de la comunidad.

Para este fin puso a disposición el teléfono (+81) 80-9980-8022 para emergencias de protección consular o para familiares de mexicanos en aquella región.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta los desastres ocasionados por el sismo de este martes en Kumamoto, isla de Kyushu, al sur de Japón, y le expresa a su pueblo la solidaridad de México en estos momentos difíciles. Hasta el momento, no hay reporte de connacionales afectados. La embajada de México en Japón permanece atenta al desarrollo de la situación desde el primer momento”.

A través de las redes sociales se han difundido impactantes videos que muestran la fuerza del terremoto de magnitud 7.1 en Japón. AFP

El terremoto de 7.1 se registró alrededor de las 08:25 horas y provocó la caída parcial de distintos inmuebles, entre ellos un centro comercial, en donde habría aún unas 30 personas atrapadas y por lo menos un muerto, reportaron medios locales.

También se atienden incendios en domicilios y la caída de infraestructura eléctrica y de gas.