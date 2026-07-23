¿Sin casa? ¿Quiénes pueden registrarse a Vivienda para el Bienestar?

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) puso en marcha la Convocatoria 2026 del Programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia del Gobierno de México que busca facilitar el acceso a una vivienda adecuada para personas que no cuentan con casa propia ni tienen posibilidades de obtener un crédito hipotecario tradicional.

El programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y coordinado por el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, contempla un esquema de financiamiento con mensualidades calculadas de acuerdo con los ingresos de cada familia, con el objetivo de que el pago no represente una carga excesiva para la economía del hogar.

¿Quiénes pueden acceder a las Viviendas del Bienestar?

La convocatoria está dirigida principalmente a personas y familias que históricamente han enfrentado dificultades para adquirir una vivienda mediante los mecanismos tradicionales de crédito.

Para registrarse, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

No contar con vivienda propia.

No tener un crédito vigente del Infonavit , Fovissste ni de otra institución de vivienda.

Percibir ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales

Con estas condiciones, el programa busca beneficiar a trabajadores independientes, personas con empleos informales y familias que no tienen acceso a financiamiento hipotecario convencional.

La Conavi informó que la revisión de documentos permitirá verificar que los solicitantes cumplen con los criterios establecidos para incorporarse al programa.FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

¿Qué documentos se necesitan para el registro?

Al acudir al módulo de atención será necesario presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP de la persona solicitante y de sus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, la documentación correspondiente de la pareja.

Si la persona solicitante o algún integrante de la familia tiene una discapacidad permanente, deberá presentar el certificado médico expedido por una institución pública.

La Conavi informó que la revisión de documentos permitirá verificar que los solicitantes cumplen con los criterios establecidos para incorporarse al programa.

Los módulos de atención estarán disponibles únicamente en los municipios donde la Conavi desarrollará proyectos habitacionales durante 2026.FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

¿Dónde estarán los módulos de registro?

Durante esta etapa, los módulos de atención estarán disponibles únicamente en los municipios donde la Conavi desarrollará proyectos habitacionales durante 2026.

El registro se realizará en 15 estados y 55 municipios del país.Estados y municipios participantes

Baja California Sur

La Paz.

Campeche

Champotón.

Chiapas

Chiapa de Corzo.

Jiquipilas.

Suchiapa.

Tapachula.

Tuxtla Gutiérrez.

Venustiano Carranza.

Chihuahua

Aquiles Serdán.

Chihuahua.

Guerrero

Cuajinicuilapa.

Hidalgo

Actopan.

Huautla.

Mixquiahuala de Juárez.

Pachuca de Soto.

Zapotlán de Juárez.

Zempoala.

Jalisco

Gómez Farías.

Huejúcar.

San Diego de Alejandría.

Estado de México

Axapusco.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Michoacán

Angamacutiro.

Aporo.

Aquila.

Chilchota.

Cuitzeo.

Sahuayo.

Vista Hermosa.

Oaxaca

Loma Bonita.

Salina Cruz.

San Juan Cotzocón.

Santo Domingo Tehuantepec.

Puebla

Acajete.

Atzitzihuacán.

Huaquechula.

Nicolás Bravo.

Puebla.

Rafael Lara Grajales.

San José Chiapa.

San Pedro Cholula.

Tehuacán.

Tepeojuma.

Quintana Roo

Cozumel.

Felipe Carrillo Puerto.

Othón P. Blanco.

Solidaridad.

Tulum.

Tabasco

Centla.

Centro.

Paraíso

Tlaxcala

Terrenate.

Veracruz

Soconusco.

Yucatán

Progreso.

Xocchel.

Zacatecas

Valparaíso.

¿Cómo funcionará el financiamiento?

La Conavi explicó que el programa fue diseñado para que las mensualidades se adapten al nivel de ingresos de cada familia.

Esto permitirá que personas que actualmente no califican para un crédito hipotecario tradicional puedan acceder a una vivienda con pagos acordes con su capacidad económica, reduciendo el riesgo de sobreendeudamiento.

El esquema forma parte de la política nacional de vivienda que busca ampliar el acceso a una vivienda adecuada mediante mecanismos de financiamiento social.

Registro gratuito y sin intermediarios

La Comisión Nacional de Vivienda enfatizó que todo el proceso de registro es completamente gratuito, personal y sin intermediarios.

Por ello, hizo un llamado a la población para no entregar dinero a gestores, organizaciones o particulares que prometan asegurar un lugar en el programa o agilizar el trámite, ya que ninguna persona está autorizada para cobrar por el registro.

Las autoridades recomendaron acudir únicamente a los módulos oficiales instalados por la Conavi en los municipios participantes y mantenerse informados a través de los canales institucionales para conocer fechas y sedes de atención.