Sheinbaum no tiene contemplado participar en sesión ordinaria de la ONU

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que tenga previsto participar en la próxima 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que en redes sociales circularan versiones que la ubicaban como una de las posibles participantes del encuentro internacional que se realizará en septiembre en Nueva York.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que, hasta este momento, ese viaje no forma parte de su agenda oficial y aseguró desconocer el origen de la información que generó la expectativa sobre su presencia en el foro multilateral.

No tengo contemplado” participar en la próxima Asamblea General de la ONU.

Al ser cuestionada sobre las publicaciones que señalaban su eventual asistencia, Sheinbaum respondió:

No sé por qué salió”.

La titular del Ejecutivo federal reiteró que, por ahora, no existe una decisión tomada respecto a ese viaje y enfatizó:

No lo tengo contemplado, ni siquiera sé si voy a ir, pero por lo pronto no lo tengo contemplado”.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera. Mateo Reyes

Publicación en redes sociales originó la versión

Las especulaciones surgieron después de que el exembajador de México en Singapur, Nathan Wolf, difundiera en su cuenta de la plataforma X un listado preliminar de oradores para la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que aparecía el nombre de la presidenta mexicana.

En su publicación escribió:

La lista preliminar de oradores de la Asamblea General de la ONU trae una sorpresa positiva: México aparece representado por la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

El exdiplomático consideró que, de confirmarse esa participación, representaría un cambio relevante en la política exterior reciente del país.

Sería un giro importante de la política exterior de la 4T, que durante años había privilegiado no participar en la ONU a nivel de Jefe de Estado”.

Asimismo, destacó la relevancia diplomática que implica la presencia de un mandatario en el principal foro de Naciones Unidas.

Más allá del discurso, estar en la Asamblea General significa tener acceso a decenas de reuniones bilaterales, influir en la agenda internacional y proyectar la posición de México ante el mundo”.

Finalmente, añadió:

En diplomacia, la silla vacía también envía un mensaje. Hoy, todo indica que México volvería a ocupar la suya”.

No existe confirmación oficial de un viaje a Nueva York

Con las declaraciones realizadas durante la conferencia presidencial, no existe una confirmación oficial de que Claudia Sheinbaum participe en la Asamblea General de la ONU. La mandataria dejó claro que ese desplazamiento no está contemplado en este momento y que desconoce el origen de la información que circuló en redes sociales.

La participación de los jefes de Estado en la Asamblea General suele definirse conforme se acerca la fecha del encuentro y depende de la agenda diplomática y gubernamental de cada país.