PVEM pide garantizar la aplicación de reforma para asegurar el acceso de las mujeres a la justicia

Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 518 víctimas de feminicidio en México, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ante este panorama, el Partido Verde hizo un llamado urgente a reforzar las fiscalías especializadas en violencia de género en todo el país. La organización política enfatizó la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la reforma al artículo 116 constitucional, aprobada en noviembre de 2024, con el objetivo primordial de optimizar la investigación de los delitos, mejorar la atención prestada a las víctimas y erradicar los altos índices de impunidad mediante instituciones públicas más eficaces.

La aplicación de este marco legal busca consolidar áreas de procuración de justicia dotadas con personal capacitado, recursos financieros y operativos suficientes, así como protocolos de investigación actualizados. La fuerza política subrayó que la creación y consolidación de estas fiscalías debe respaldarse con acciones operativas constantes: "Para esta fuerza política, la aplicación de esta disposición representa una oportunidad para mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades en todo el país, mediante áreas especializadas que dispongan de personal capacitado, recursos suficientes, protocolos de investigación adecuados y mecanismos que permitan brindar atención oportuna a las víctimas".

El Partido Verde reafirmó su compromiso institucional para apoyar iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de la procuración de justicia a nivel nacional, la profesionalización continua del personal y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Finalmente, reiteró que la meta central consiste en asegurar una respuesta institucional homogénea y expedita en las 32 entidades federativas que resguarde los derechos fundamentales de las mujeres.