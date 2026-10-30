Gobierno del Edoméx avanza en el Mexicable de Naucalpan con el uso de tecnología dron

El Gobierno del Estado de México inició el tendido de los 9 mil 500 metros de cable de acero que integrarán la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan. Para esta labor se utilizan drones de alta tecnología encargados de desplegar el cable guía a lo largo del trazado.

A través de la Secretaría de Movilidad (SEMOV), la obra reporta un avance general del 74.71 por ciento, con la cimentación concluida al 100 por ciento. El proyecto beneficiará a cerca de 700 mil habitantes de las zonas altas del municipio.

El proceso de cableado abarca las 11 estaciones del sistema y se desarrolla en tres etapas:

Despliegue inicial: Uso de drones para colocar el cable guía de 19 milímetros.

Tracción: Arrastre del cable definitivo con el apoyo de especialistas provenientes de Italia.

Tensado e integración: Ajuste final y acoplamiento de todo el sistema electromecánico.

Esta infraestructura no solo sostendrá las cabinas, sino que permitirá monitorear en tiempo real la operación del transporte, la velocidad y dirección del viento, los sensores de los postes y las condiciones de seguridad de los usuarios.

Actualmente, las obras continúan con la edificación de escaleras, la instalación de bases, contratrabes y columnas, así como con el montaje de los componentes por donde circularán las unidades. La Línea 3 forma parte del programa "2026, Año de las Obras en EdoMéx", impulsado por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.