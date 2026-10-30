Gobierno del Edoméx avanza en el Mexicable de Naucalpan con el uso de tecnología dron
El cableado enlazará las estaciones y los postes para permitir su monitoreo en tiempo real y contribuir a la seguridad de los pasajeros.
El Gobierno del Estado de México inició el tendido de los 9 mil 500 metros de cable de acero que integrarán la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan. Para esta labor se utilizan drones de alta tecnología encargados de desplegar el cable guía a lo largo del trazado.
A través de la Secretaría de Movilidad (SEMOV), la obra reporta un avance general del 74.71 por ciento, con la cimentación concluida al 100 por ciento. El proyecto beneficiará a cerca de 700 mil habitantes de las zonas altas del municipio.
El proceso de cableado abarca las 11 estaciones del sistema y se desarrolla en tres etapas:
- Despliegue inicial: Uso de drones para colocar el cable guía de 19 milímetros.
- Tracción: Arrastre del cable definitivo con el apoyo de especialistas provenientes de Italia.
- Tensado e integración: Ajuste final y acoplamiento de todo el sistema electromecánico.
Esta infraestructura no solo sostendrá las cabinas, sino que permitirá monitorear en tiempo real la operación del transporte, la velocidad y dirección del viento, los sensores de los postes y las condiciones de seguridad de los usuarios.
Mexicable Línea 3 en cifras:
- 74.71 % de avance general en la obra.
- 100 % de cimentación concluida.9,500 metros de cableado de acero en proceso de instalación.
- 19 milímetros de diámetro del cable guía colocado mediante drones.
- 11 estaciones integran la nueva línea.
- 3 etapas comprenden el tendido: despliegue del cable guía, tracción del cable definitivo con especialistas italianos y tensado e integración final del sistema.
- 700,000 habitantes de la zona alta de Naucalpan serán beneficiados.