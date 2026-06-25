"Sierra 1" ya había escapado dos veces; Harfuch revela cómo finalmente lograron detenerlo

david.vicenteno@gimm.com.mx

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, señalado como líder del denominado Cartel de Altozano y uno de los principales generadores de violencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, vinculado a los delitos de extorsión, homicidio y secuestro.

En un mensaje en su cuenta de X, el responsable de las políticas de Seguridad Pública del Gobierno de México, detalló el detenido está relacionado con el asesinato de un productor de mezcal, ocurrido en la capital michoacán.

Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1” X

“En Michoacán fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro. La operación fue encabezada por la @SSeguridad_Mich y la @FiscaliaMich, con apoyo de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_.

“Este objetivo ya había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones; al momento de su detención contaba con orden de aprehensión vigente y está relacionado con la investigación por el homicidio de un productor mezcalero en Morelia”, indicó García Harfuch.

Agregó que al momento de su captura “Sierra 1” portaba armas de fuego y, junto con él fue detenida una mujer, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha en noviembre del año pasado.

“Durante el cateo se aseguraron armas de alto poder, droga, y también fue detenida una mujer. Con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, seguimos trabajando de manera coordinada para detener a quienes generan violencia, proteger a las familias y cerrar el paso a las redes criminales que dañan a la población y a los sectores productivos de la entidad”, señaló el titular de la SSPC, García Harfuch, en su mensaje.