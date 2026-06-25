Rey Felipe VI llega a México; se reunirá con Sheinbaum 

El rey de España, Felipe VI, llegó a la Ciudad de México para sostener su primera reunión oficial en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este encuentro marca un hito en la política internacional, pues es el primer encuentro desde que la mandataria asumió el Ejecutivo federal hace casi dos años, y ocurre en el marco del Mundial 2026.

El monarca arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Fue recibido por una comitiva liderada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez. El rey viajó acompañado de figuras clave de su gobierno: el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Fin a la "pausa": Inicia una nueva etapa México-España

Han pasado más de siete años desde la última visita del monarca a territorio mexicano, ocurrida el 1 de diciembre de 2018 para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.

Esta reunión con la presidenta Sheinbaum es crucial, ya que representa la normalización de la relación bilateral. Atrás quedaría la famosa “pausa” diplomática impuesta por el expresidente López Obrador —quien exigía una disculpa pública por los abusos durante la Conquista—, fricción que derivó en que el monarca ibérico no fuera invitado a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024.

La Casa Real española calificó este viaje oficial como un paso hacia la "intensificación de las relaciones bilaterales" entre ambas naciones.

La agenda de Felipe VI en México: Política y futbol

La reunión de los jefes de Estado en Palacio Nacional no solo busca limar asperezas, sino construir acuerdos. Según adelantó la presidenta Sheinbaum, los temas centrales del encuentro serán:

Pueblos originarios y riqueza cultural.

Relaciones bilaterales comerciales y diplomáticas.

El Mundial 2026 (del que México es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá).

Además, se espera que durante esta visita se confirme la asistencia de la mandataria mexicana a la XXX Cumbre Iberoamericana, a celebrarse los próximos 4 y 5 de noviembre en Madrid, España.

Del protocolo diplomático a la pasión por el futbol en Guadalajara

Antes de abandonar la capital del país, Felipe VI mantendrá un encuentro privado con el personal diplomático y miembros de la comunidad española residente en México.

Posteriormente, el monarca —conocido por ser un ferviente aficionado al futbol— viajará a Jalisco. El viernes por la tarde asistirá a la ciudad de Guadalajara para apoyar a la selección de España en su partido contra Uruguay, continuando así con su tradición de acompañar a su equipo nacional en las justas mundialistas.

Curiosamente, esta visita a Guadalajara está llena de simbolismo, ya que coincide con el 35 aniversario de las cumbres fundacionales de Iberoamérica, celebradas precisamente en Guadalajara (1991) y Madrid (1992).