Detienen a ‘Sierra 1’, ligado al Cártel de Altozano, extorsiones y homicidios: García Harfuch

Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, identificado por las autoridades como presunto líder del denominado Cártel de Altozano y considerado uno de los principales generadores de violencia en Morelia, fue detenido durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales en Michoacán.

La captura representa uno de los golpes más relevantes contra las estructuras criminales que operan en la entidad, debido a que el detenido era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en delitos de alto impacto como extorsión, homicidio, secuestro y actividades relacionadas con grupos delictivos que operan en la región centro del estado.

La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el presunto líder criminal contaba con una orden de aprehensión vigente y había logrado evadir a las autoridades en al menos dos ocasiones anteriores.

Un objetivo prioritario para las autoridades federales

A través de sus redes sociales, García Harfuch señaló que Ernesto Rafael “N” era considerado uno de los principales responsables de la violencia registrada en Morelia y otras zonas de Michoacán.

Este objetivo ya había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones; al momento de su detención contaba con orden de aprehensión vigente y está relacionado con la investigación por el homicidio de un productor mezcalero en Morelia”, informó el funcionario.

Durante el operativo también fue detenida una mujer y se aseguraron armas de alto poder, droga y diversos indicios que serán incorporados a las investigaciones ministeriales.

La acción fue resultado del trabajo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del programa Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado para reducir los índices de violencia en la entidad.

Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1” X

Investigado por homicidios de activistas

Más allá de los delitos vinculados a la delincuencia organizada, las autoridades estatales sostienen que Ernesto “N” estaría relacionado con casos que han generado preocupación entre organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que al detenido se le atribuye presuntamente la autoría material de diversos homicidios cometidos contra activistas y defensores del territorio en el municipio de Villa Madero.

Entre los casos bajo investigación destaca el asesinato de Roberto Chávez, reconocido defensor del territorio, cuyo homicidio provocó condenas de organizaciones sociales y exigencias de justicia por parte de comunidades locales.

De acuerdo con las líneas de investigación, el crimen habría sido ejecutado presuntamente por Juan Parra, alias “El Apa”, identificado por las autoridades como jefe de plaza y colaborador cercano de Sierra 1.

La detención ocurre en un contexto de esfuerzos gubernamentales para contener la expansión de grupos criminales que mantienen influencia en distintas regiones de Michoacán.

Las autoridades consideran que la captura de Sierra 1 podría afectar la capacidad operativa de la organización criminal a la que presuntamente pertenecía, particularmente en actividades relacionadas con la extorsión a sectores productivos y la generación de violencia en municipios estratégicos del estado.

No obstante, especialistas en seguridad advierten que el impacto real dependerá de las acciones posteriores de investigación, judicialización y desarticulación de las redes financieras y operativas vinculadas al grupo.

¿Qué aseguraron las autoridades durante el operativo?

Como resultado del cateo realizado para concretar la captura, las fuerzas de seguridad decomisaron armas de alto calibre, sustancias ilícitas y diversos elementos que serán analizados por las autoridades ministeriales.

La investigación continúa abierta y las autoridades federales y estatales mantienen operativos en distintas zonas de Michoacán para identificar posibles vínculos criminales derivados de la detención.