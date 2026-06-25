Nueva etapa bilateral: Claudia Sheinbaum se reúne con el rey Felipe VI de España

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Felipe VI, rey de España, a más de siete años de la visita más reciente del monarca a nuestro país, el 1 de diciembre de 2018, cuando atestiguó la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

El encuentro de esta tarde es la primera reunión del rey con la Presidenta de México y representa el inicio de una nueva etapa marcada por la normalización en la relación bilateral, tras la “pausa” en que la puso el expresidente López Obrador al exigir una disculpa pública por los “abusos de la corona española durante la época de la Conquista”.

La agenda de la reunión de los dos jefes de Estado incluye los temas de pueblos originarios, riqueza cultural, relación bilateral y fútbol. Ello, en el contexto del Mundial 2026, de acuerdo con lo que adelantó Sheinbaum hace unos días.

Por su parte, la Casa Real española enmarca el viaje en "un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales" de España y México.

Luego de la reunión, Felipe VI se trasladará a Guadalajara donde presenciará el partido mundialista de las selecciones de futbol de España contra Uruguay, el viernes por la tarde.

El monarca fue recibido por el canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez y funcionarios de Relaciones Exteriores en la Base Aérea Militar número 19, ubicada dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El monarca es acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.