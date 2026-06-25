Tromba marina en el Lago de Chapala sorprende a habitantes
Una tromba marina, conocida como “culebra de agua”, se registró en el Lago de Chapala, Jalisco
Una tromba marina, conocida como “culebra de agua”, se registró esta mañana en el Lago de Chapala, Jalisco, a la altura de San Juan Cosalá.
La "culebra de agua" se generó a partir de un rápido desarrollo de una celda de tormenta sobre la cuenca del lago y municipios aledaños, de acuerdo a Protección Civil estatal.
Dicho fenómeno generó lluvia con acumulado de 17 milímetros, sin que se registraran daños o afectaciones.
¿Qué es una tromba marina?
Una tromba marina es un fenómeno meteorológico que consiste en una columna o embudo de aire y vapor de agua que gira intensamente.
En esencia, es un tornado que se forma sobre el agua (océano, lagos o mares), conectando una nube de tormenta con la superficie acuática.
Se pueden clasificar principalmente en dos tipos:
Trombas tornádicas, que son muy destructivos, tienen vientos muy fuertes y pueden causar graves daños si tocan tierra.
Trombas de buen tiempo, que son más comunes, menos violentas y se forman generalmente en aguas tropicales o subtropicales durante condiciones atmosféricas menos severas.
Suelen desarrollarse desde la superficie del agua hacia la nube y se disipan rápidamente al tocar tierra.