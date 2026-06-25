Tromba marina en el Lago de Chapala sorprende a habitantes

Una tromba marina, conocida como “culebra de agua”, se registró esta mañana en el Lago de Chapala, Jalisco, a la altura de San Juan Cosalá.

La "culebra de agua" se generó a partir de un rápido desarrollo de una celda de tormenta sobre la cuenca del lago y municipios aledaños, de acuerdo a Protección Civil estatal.

Dicho fenómeno generó lluvia con acumulado de 17 milímetros, sin que se registraran daños o afectaciones.

La "culebra de agua" se generó a partir de un rápido desarrollo de una celda de tormenta Foto: Especial

¿Qué es una tromba marina?

Una tromba marina es un fenómeno meteorológico que consiste en una columna o embudo de aire y vapor de agua que gira intensamente.

En esencia, es un tornado que se forma sobre el agua (océano, lagos o mares), conectando una nube de tormenta con la superficie acuática.

Se pueden clasificar principalmente en dos tipos:

Trombas tornádicas, que son muy destructivos, tienen vientos muy fuertes y pueden causar graves daños si tocan tierra.

Trombas de buen tiempo, que son más comunes, menos violentas y se forman generalmente en aguas tropicales o subtropicales durante condiciones atmosféricas menos severas.

Suelen desarrollarse desde la superficie del agua hacia la nube y se disipan rápidamente al tocar tierra.