Fieles cumplen 'mandas' durante peregrinación a la Santa Muerte

Con esculturas de la Santa Muerte entre los brazos y algunos caminando descalzos sobre el pavimento, cientos de creyentes participaron en una peregrinación que atravesó las principales calles de Pachuca, como parte de las celebraciones dedicadas a la también llamada Niña Blanca.

Fieles participan en peregrinación a la Santa Muerte Foto: Especial

La concentración comenzó en el templo dedicado a esta figura religiosa, situado en el mercado Sonorita, en la colonia Nuevo Hidalgo. Desde ahí, los participantes avanzaron por el bulevar Minero hasta llegar a las plazas Juárez e Independencia, donde se encuentra el Reloj Monumental.

Fieles participan en peregrinación a la Santa Muerte Foto: Especial

Durante el trayecto llamó la atención la presencia de devotos que decidieron cumplir sus mandas caminando sin zapatos, pese al intenso calor del asfalto, mientras otros cargaban imágenes y esculturas de diferentes tamaños como muestra de su fe.

Fieles participan en peregrinación a la Santa Muerte Foto: Especial

La movilización también incluyó vehículos adornados con motivos alusivos a la celebración y representaciones particulares, entre ellas el denominado Angelito Negro, una figura de apariencia demoníaca que despertó la curiosidad de transeúntes y comerciantes.

Entre rezos, imágenes y expresiones públicas de devoción, la peregrinación representó una de las manifestaciones religiosas alternativas que se realizan en Pachuca durante las fechas relacionadas con el Día de Muertos.

Fieles participan en peregrinación a la Santa Muerte Foto: Especial

¿Cuándo quitan la Catrina monumental en CDMX?

Por Paola Jiménez

La Catrina monumental del Zócalo de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los principales atractivos de las celebraciones por el Día de Muertos 2026. Desde su instalación, miles de personas han llegado al Centro Histórico para conocer esta enorme figura, tomarse fotografías y disfrutar de las decoraciones que forman parte de la tradicional ofrenda.

Aunque las actividades por el Día de Muertos están por terminar, todavía hay quienes no han tenido la oportunidad de visitar la Plaza de la Constitución. Por eso, una de las preguntas que han surgido entre los capitalinos y turistas es hasta cuándo podrán admirar esta figura que destaca por su tamaño.

Durante los últimos días, las imágenes de la Catrina han llamado la atención en redes sociales, especialmente por su vestido lleno de colores y la iluminación que permite verla desde distintos puntos del Zócalo.

¿Cuándo quitarán la Catrina monumental del Zócalo de CDMX?

Quienes pensaban que el 2 de noviembre sería la última oportunidad para visitar la Catrina gigante tendrán más tiempo para hacerlo, ya que su exhibición se extenderá dos semanas más debido a la buena respuesta del público.

En un principio, estaba previsto que la figura comenzara a desmontarse el martes 3 de noviembre, después de las celebraciones del Día de Muertos. Sin embargo, los organizadores recibieron una solicitud para mantenerla durante más días en la Plaza de la Constitución.

Carlos Báez, director del Taller de Arte Xibalbá, encargado de su elaboración, confirmó la noticia durante una entrevista con Canal Once, en la que explicó que el interés que ha despertado la escultura fue uno de los motivos para modificar la fecha de retiro.

Se desmontaba a partir de mañana. Pero el sábado me hablan por la mañana y debido al éxito y al impacto mediático que ha tenido la pieza nos pidieron dejarla dos semanas más. La mayoría de estas figuras son efímeras. Tienen una vida, un propósito, lo cumplen y después se reciclan o se descomponen. Sobre todo cuando son de cartonería.”

De acuerdo con esta información, la Catrina monumental podría retirarse entre el 13 y el 16 de noviembre de 2026, aunque todavía no se ha dado a conocer el día exacto en que comenzarán los trabajos para desmontarla.