Explosión en puesto de pirotecnia deja cuatro heridos en panteón de Xilitla

Una fuerte explosión se registró la tarde de este lunes en las inmediaciones del panteón municipal de Xilitla, en la región Huasteca potosina, durante las celebraciones por el Día de Muertos.

El estallido ocurrió en un puesto de venta de pirotecnia, según testimonios de visitantes al camposanto. Protección Civil reportó de manera preliminar al menos cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de edad y una mujer. Una de las víctimas fue trasladada de urgencia al Hospital Básico de San Antonio.

Explosión en puesto de pirotecnia en inmediaciones del panteón municipal de Xilitla Foto: Especial

La detonación provocó un incendio que alcanzó una camioneta y una cuatrimoto, y generó alarma entre vecinos y asistentes. El estruendo se escuchó a considerable distancia.

Ante la emergencia, el Ayuntamiento interrumpió la circulación hacia el cementerio para facilitar las labores de atención y pidió a la población utilizar vías alternas. Los visitantes que conmemoraban el Xantolo fueron evacuados de la zona.

Explosión en puesto de pirotecnia en inmediaciones del panteón municipal de Xilitla Foto: Especial

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó, a través de un comunicado, que un equipo de la dependencia se encuentra en el lugar brindando apoyo a los afectados e iniciando las investigaciones para determinar las causas de la explosión.

Habitantes de la localidad reclamaron que el puesto de pirotecnia operaba sin el permiso de venta correspondiente y que las autoridades no realizaron las inspecciones necesarias durante el día.

Explosión en puesto de pirotecnia en inmediaciones del panteón municipal de Xilitla Foto: Especial

En CDMX bomberos atienden incendios en altares

Por Jonás López

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió, al menos, seis incendios relacionados con la instalación de altares en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos.

La mañana de este lunes, los vulcanos atendieron un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Del Gas en la alcaldía Azcapotzalco en donde se quemaron un altar y otros objetos, pero no hubo lesionados.

Y otro en una vivienda ubicada en la colonia Casas Alemán en la alcaldía Gustavo A. Madero, que afectó un altar, un sofá y otros objetos, tampoco hubo lesionados.

Un tercer incendio ocurrido la madrugada de este lunes en un departamento de la colonia Escandón de la alcaldía Miguel Hidalgo, quemó un altar y otros objetos, tampoco hubo personas afectadas.

Durante el domingo, los bomberos también atendieron tres incendios relacionados con altares en las alcaldías Venustiano Carranza y Coyoacán.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió recomendaciones al momento de instalar ofrendas como colocar un plato con agua debajo de veladoras, apagar las veladoras antes de dormir, no encender veladoras en lugares con objetos y sustancias inflamables y evitar que menores manipulen encendedores o cerillos.