Sheinbaum: ‘Si EU no entrega pruebas, puede rechazarse la solicitud de detención’ contra Rubén Rocha

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un plazo definido para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregue pruebas que sustenten las acusaciones presentadas contra 10 mexicanos señalados por presuntos vínculos con el tráfico de drogas, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante la conferencia matutina del 16 de junio, la mandataria sostuvo que la solicitud enviada por autoridades estadounidenses corresponde únicamente a una petición de “detención urgente con fines de extradición”, y no a un procedimiento formal de extradición plenamente judicializado, por lo que —afirmó— no existen tiempos legales obligatorios para la entrega de pruebas.

No hay plazo, no hay plazo. Habría plazos si fuera un juicio formal de extradición”, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

“No se han entregado pruebas”, insiste Sheinbaum

La mandataria sostuvo que el Gobierno de México mantiene la postura de que, hasta ahora, Estados Unidos no ha entregado pruebas suficientes que permitan ejecutar una detención inmediata contra Rocha Moya o contra el resto de los señalados.

Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado pruebas”, afirmó.

Sheinbaum explicó que, jurídicamente, México puede rechazar una solicitud de detención urgente si no existen elementos suficientes que sustenten la acusación presentada por las autoridades estadounidenses.

Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la Fiscalía”, señaló.

La Presidenta añadió que Washington aún cuenta con otra vía legal: iniciar un procedimiento formal de extradición, lo que obligaría al Departamento de Justicia estadounidense a presentar pruebas robustas dentro de un proceso judicial completo.

Estados Unidos tiene otra opción, que es solicitar formalmente dentro del juicio, el juicio de extradición, que también llevaría todo un procedimiento y donde también tendrían que entregar las pruebas suficientes”, puntualizó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reforzó esa postura al rechazar que el gobierno federal haya otorgado protección especial o escoltas a Rubén Rocha Moya Mateo Reyes

García Harfuch rechaza protección federal para Rubén Rocha

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reforzó esa postura al rechazar que el gobierno federal haya otorgado protección especial o escoltas a Rubén Rocha Moya.

Ante cuestionamientos sobre la seguridad del gobernador con licencia, García Harfuch aseguró que éste no ha solicitado apoyo al Gabinete de Seguridad federal y que cualquier esquema de protección actual corresponde únicamente a instancias estatales.

Ni una ni otra. Él no solicitó medidas de protección ni el Gabinete de Seguridad se las proporcionó”, afirmó.

El funcionario explicó que las escoltas que acompañan a Rocha Moya provienen de corporaciones de seguridad de Sinaloa y no de dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, la Secretaría de Seguridad federal o la Fiscalía General de la República.

El exgobernador no tiene escoltas de ninguna institución del Gabinete de Seguridad”, insistió.

García Harfuch amplió además la aclaración hacia el resto de las personas mencionadas por el Departamento de Justicia estadounidense.

Ninguno tiene escolta del gobierno federal, ni de Defensa, ni de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni de la Fiscalía General de la República”, sostuvo.

El secretario añadió que ninguno de los señalados se ha acercado formalmente al Gobierno federal para solicitar medidas de protección.