Sheinbaum resalta cobertura de programas sociales en segundo año de gobierno

Previo a su segundo informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum difundió en sus redes sociales un spot relativo a los programas sociales del apoyo a Mujeres de 60 a 64 años, Jóvenes Construyendo el Futuro, y para personas con discapacidad.

“Sólo en México, todos los adultos mayores, las mujeres de 60 a 64 años y las personas con discapacidad reciben una pensión. Además, 500 mil jóvenes pueden obtener un empleo para construir su futuro”, resaltó.

La política de programas sociales del Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene la continuidad de la estrategia de la Cuarta Transformación, al tiempo que incorpora nuevos esquemas dirigidos a sectores específicos como mujeres mayores, estudiantes y salud preventiva a domicilio.

La Pensión Mujeres Bienestar, que brinda apoyo económico bimestral dirigido a mujeres de 60 a 64 años, con el objetivo de reconocer su trabajo en el hogar y brindar independencia financiera antes de acceder a la Pensión para Adultos Mayores a los 65 años.

La Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez beneficia a estudiantes de educación básica pública (preescolar, primaria y secundaria) para evitar la deserción escolar y apoyar el ingreso familiar.

Salud Casa por Casa es un Programa preventivo en el que personal médico y de enfermería realiza visitas periódicas a las viviendas de adultos mayores y personas con discapacidad para consultas gratuitas y seguimiento de salud.